Les majuscules sont CAPITALES!

La seconde catégorie, à savoir la majuscule de signification, s’applique aux noms propres et à certains noms communs devenus des noms propres. Ces majuscules exercent une fonction distinctive et leurs règles sont plus difficiles à maîtriser.

C’est cette deuxième catégorie qu’on examinera dans cet article.

Les noms propres des êtres et des objets

Les êtres humains : Les noms propres de personnes, de personnages et d’animaux, réels ou fictifs, s’écrivent avec une majuscule. C’est aussi le cas des divinités, des saints et des prophètes ainsi que des héros de légende, des dynasties et des noms de marque qui ne sont pas encore devenus des noms communs :

Roy Dupuis

le père Noël

le Chat botté

Héra

saint Paul

le Prophète

Superman

les Mérovingiens

Volkswagen

Mais: un kleenex

Les gentilés : Les noms de peuples, d’ethnies et d’habitants d’une ville, d’une région ou d’un pays prennent la majuscule. Employés comme adjectifs ou comme langues, ils prennent la minuscule :

les Québécois

les Gaspésiens

les Américains

Mais: un roman français, apprendre l’espagnol

Quelques titres : Les titres honorifiques et de noblesse prennent la majuscule ainsi que tout déterminant qui les précède et tout adjectif qui les accompagne. Si l’appellation comprend deux titres, seul le premier prend la majuscule.