Les faux amis, un vrai casse-tête!

qui se rapporte à une académie, soit une division administrative dans le domaine de l’enseignement, un établissement où l’on enseigne les arts et le sport ou une société littéraire ou scientifique : inspection académique, palmes académiques;

conventionnel, formel (au sens figuré) : un style, un poète académique.

Les sens de «scolaire» ou de «pédagogique», que comporte le mot «academic» en anglais, doivent être remplacés par d’autres termes en français comme en témoignent les exemples suivants:

Les ouvrages didactiques sur ce sujet sont très limités.

Dans le cadre de leur formation générale/collégiale/universitaire, les étudiants suivent des cours de français.

L’année scolaire/universitaire se termine le 30 juin.

Question

L’expression «demander une question» est une traduction littérale de «to ask a question». En français, on demande un service, un taxi, etc. ou on demande à quelqu’un de nous rendre un service ou de nous héler un taxi. Par conséquent, il vaut mieux recourir à d’autres verbes comme «adresser, formuler, poser» s’il s’agit d’une question.

Les parents ont adressé des questions à la directrice à la suite de sa déclaration.

De nombreuses questions ont été formulées par les étudiants après la conférence.

Les enfants ont posé des questions à leur enseignant au sujet du nouveau projet.

S’il y a beaucoup de questions, on peut utiliser des verbes plus précis comme «accabler, bombarder, cribler, harceler, presser».

Les policiers ont été accablés de questions sur le malheureux incident.

La directrice a été harcelée de questions sur le plan d’action par les membres de son personnel.

À la fin de sa communication, le conférencier a été pressé de questions.

Compléter

En français, le verbe «compléter» veut dire surtout «rendre complet ce qui était incomplet, lui ajouter ce qui manque, en combler les lacunes». Les sens de «exécuter, réaliser et terminer» du mot anglais «complete» se rend par d’autres verbes en français comme «accomplir, achever, exécuter, faire, remplir, terminer».

La Terre accomplit une révolution sur elle-même en 24 heures.

Le nouveau projet devrait être exécuté en moins de deux semaines.

Cette joueuse étoile avait exécuté une passe très habile.

Il a fait ses études au collège de Montréal.

C’est elle qui terminera le travail.

Il est toutefois possible de compléter un formulaire si l’on a déjà commencé à le remplir. Donc, on remplit un formulaire qui est vierge et on le complète s’il ne l’est pas.