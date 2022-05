Les verbes passe-partout n’ouvrent pas toutes les portes

À l’automne, on recrute des travailleurs saisonniers pour faire la cueillette des pommes. Depuis le début du mois, un surveillant est assigné pour faire le guet dans le couloir des casiers afin de prévenir les vols. En pré-maternelle, les enfants apprennent à faire des dessins. Les troupes de Napoléon ont tenté de faire le siège de Moscou. Notre municipalité a l’intention de faire l’acquisition d’un nouveau camion pour la lutte contre les incendies.

2 – Remplace le verbe «avoir» par un verbe plus précis.

En athlétisme, la cinquième Coupe d’Europe a un franc succès. Les rives du lac Athabaska ont d’importants gisements d’uranium. Son avis a eu une importance prépondérante. L’inspecteur a la mission de veiller à l’application de lois draconiennes. La ville a des fonctions administratives et politiques ainsi qu’une certaine activité industrielle.

3 – Remplace le verbe «être» par un verbe plus précis.

Les nuages sont de plus en plus nombreux à l’horizon. Le magasin était plein de gens. Le dernier candidat est nettement au-dessus de ses concurrents. Le salaire du joueur allemand serait proche de 500 000 DM. La foule des partisans du régime est de plus en plus nombreuse.

4 – Remplace le verbe «faire» par un verbe plus précis.

Tous ces éléments d’accompagnement font un ensemble mélodieux. L’été passé, mes voisins ont décidé de faire la Gaspésie en camping. Deux cent vingt-cinq grammes de beurre font une tasse. Sa nièce lui a demandé de faire une mangeoire d’oiseaux pour son chalet à la campagne. Vu la situation délicate, nous avons décidé de ne rien faire avant votre retour.

Quelques pistes de solution pour enrichir notre vocabulaire

Est-ce qu’on devrait éviter les verbes passe-partout à tout prix? Mais pas du tout! Il existe de très belles expressions idiomatiques, parfois très colorées, avec ces verbes.

Par contre, on évitera d’employer les verbes passe-partout à gauche et à droite. Leur emploi à l’oral, et surtout à l’écrit, est déconseillé surtout là où ils pourraient être remplacés avantageusement par un terme plus précis.