La dictée, un outil désuet? Détrompez-vous!

La dictée demande beaucoup de concentration

Dans un autre article écrit par Mme Dion-Viens, la journaliste cite Carole Fisher, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi. «On ne peut pas écrire en français sans réfléchir. Pour maîtriser une langue, il faut la comprendre.»

Au site de Lepetitjournal.com de conclure que «la dictée est le chemin le plus court et l’exercice le plus complet pour maîtriser la logique de la langue».

La dictée peut se faire à l’école une fois ou plusieurs fois par semaine et s’adapte au niveau et à l’âge de l’élève. L’enseignant a l’embarras du choix quant aux textes: des articles de journaux, des romans, de la poésie, de l’histoire et j’en passe.

À l’extérieur de l’école, on peut écrire une dictée presque n’importe où et n’importe quand, seul, en dyade ou en groupe. On n’a besoin que d’une feuille de papier et d’un crayon.

Un exercice démocratique

C’est un exercice très démocratique dans la mesure où les gens de tout âge et de toutes les couches de la société peuvent y participer. Nous pouvons tous améliorer notre écriture, peu importe nos connaissances préalables.