La cerise sur le sundae… et autres expressions idiomatiques révélatrices

2 – Mur à mur exprime une idée de totalité ou d’uniformité et traduit littéralement l’expression anglaise «wall-to-wall». Encore une fois, les termes en français ne manquent pas : à cent pour cent, complètement, de fond en comble, de toute part, d’un bout à l’autre, mesures uniformes, solution unique, totalement, etc.

3 – Couler dans le béton ou, plus rarement, dans le ciment est acceptable en français, mais est du registre familier. L’équivalent en anglais est « to set or cast in concrete ». Dans les deux langues, il s’agit de quelque chose de définitif ou d’irréversible. Les termes arrêté, décidé, définitif, figé, fixé, immuable, inattaquable, irrémédiable, irréversible, irrévocable et l’expression gravé ou inscrit dans le marbre sont d’un niveau neutre.

4 – Sonner une cloche est un calque de l’expression anglaise «to ring a bell» et signifie «évoquer, rappeler quelque chose». D’autres tournures plus heureuses seraient avoir déjà entendu, lu ou vu quelque part, dire, évoquer ou rappeler quelque chose et ainsi de suite.

5 – C’est ma tasse de thé et ce n’est pas ma tasse de thé sont acceptables en français mais, encore une fois, ce sont des expressions du registre familier. Ces tournures équivalent à l’anglais «it’s (not) my cup of tea» et font allusion à une personne qui (n’)aime (pas) quelque chose ou qui (n’)est (pas) habile dans un domaine. Toutefois, il y a une pléthore de termes en français qui existent pour exprimer la même chose: ça (ne) me conviendrait (pas), (ne) m’intéresse (pas) ou (ne) me plaise (pas), ce n’est habituellement pas mon genre, ce n’est pas mon truc (fam.), ce sont des activités qui me plaisent, j’ai une prédilection pour, j’excelle dans, je n’ai jamais été doué pour, je prends plaisir à, je suis ferré en, on n’aime pas ça (f.), très peu pour moi! (f.).

6 – Mettre sur la glace est une expression acceptable, mais critiquée par de nombreux ouvrages normatifs en français et signifie «mettre de côté, en attente» en parlant d’une démarche, d’un désir ou d’un projet. Son sens se rapproche de l’expression geler un projet qui veut dire «le bloquer ou le suspendre». L’expression en anglais est «to keep something on ice». Il existe déjà de belles expressions en français pour exprimer la même chose: laisser ou mettre de côté, mettre en attente ou en veilleuse, remettre ou reporter à plus tard.