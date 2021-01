Une rentrée parlementaire à l’ombre de la seconde vague

S’il y a eu une mise à jour budgétaire en juillet et une autre en novembre, un budget permet de «faire un peu plus de planification à long terme. On fait du court terme depuis dix mois, neufs mois, donc il va falloir qu’on se réoriente, et les mises à jour budgétaire ce n’est pas assez», souligne le professeur de l’Université McGill.

Jeux de trônes

Pour Stéphanie Chouinard, le budget annonce une autre échauffourée entre Ottawa et les provinces, du moins si on se fie au discours du trône et à ce qu’on a aperçu dans le dernier énoncé économique.

«Lorsqu’on parle d’une nationalisation des standards dans les centres de soins de longue durée, de la création d’un programme pancanadien de garderie, par exemple, on est dans le domaine des relations provinciales-fédérales. Et c’est certain que ce ne sont pas toutes les provinces qui vont simplement ouvrir la porte à l’action du fédéral», observe-t-elle.

Des élections dès le printemps?

«Un budget, rappelle Daniel Béland, a une importance politique, parce qu’après le budget il y a toujours un vote de confiance, alors ça pourrait faire tomber le gouvernement» qui est minoritaire.

Les Libéraux étant minoritaires à la Chambre des communes, on pourrait donc voir des élections fédérales au printemps.