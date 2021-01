Tests de covid volontaires pour les voyageurs rentrant à l’aéroport Pearson

Couvre-feu au Québec

Au Québec, le gouvernement de François Legault instaure un couvre-feu de 20h à 5h, à partir de ce samedi, pour une durée d’un mois.

Au Québec comme en Ontario, les autorités blâment l’augmentation des hospitalisations liées à la covid aux rassemblements, illégaux ou non, des Fêtes de Noël et du Nouvel An.

Les hôpitaux ontariens, qui reportent à plus tard de plus en plus de traitements «non essentiels» d’autres maladies, seraient déjà débordés par la nouvelle vague de malades de la covid.

La courbe ne baisse pas

En plein reconfinement de toute la province, l’Ontario enregistrait mercredi plus de quatre fois plus de «cas actifs» de CoViD-19 qu’au sommet du printemps (26 000 vs 6 000), pour un peu plus d’hospitalisations (1464 mardi contre 1033 le 7 mai), mais toujours un peu moins de décès (une quarantaine par jour depuis un mois contre une cinquantaine en mai).