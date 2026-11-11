Une maison supercentenaire a beaucoup à raconter

maison, Mathilde Cinq-Mars, Pièce sur pièce
Mathilde Cinq-Mars, Pièce sur pièce, roman graphique, Montréal, Éditions XYZ, collection Quai No 5, 2026, 128 pages, 29,95 $.
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Publié 11/11/2026 par Paul-François Sylvestre

Une maison se transforme au fil des générations. L’une d’elles, à Lotbinière (Québec), raconte son histoire de plus de 150 ans dans Pièce sur pièce. Il s’agit du roman que signe Mathilde Cinq-Mars en tant qu’autrice et illustratrice.

Ce roman graphique traverse plus de 150 ans, soit de 1874 à nos jours. La narratrice est la maison elle-même qui accueille et protège chaque résident intéressé à la façonner à son goût et à l’image de son époque.

Fiction et réalité s’entremêlent, ici, car Mathilde Cinq-Mars est devenue propriétaire en 2022 d’une maison habitée par la même famille depuis plus d’un siècle. Elle chorégraphie le quotidien de quelque vingt-cinq personnes en transformant des cheminements somme toute ordinaires en une histoire extraordinaire.

Roman graphique

Avant de réquisitionner ce roman graphique, j’ai eu l’occasion de feuilleter quelques pages en ligne. J’ai pu constater que les textes étaient entrecoupés d’illustrations où le brun, le beige et l’ocre prédominent. Il n’y a pas de pagination et le visuel remplit parfois une page au complet.

Le premier occupant est un dénommé Balthazar. «Nous sommes seuls: il me bâtit et j’apprends à le loger. […] Nous nous promettons de vieillir ensemble.»

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Le second propriétaire est Félix en 1881. Il dépoussière la chaise berçante et la place devant le poêle à bois. «À nous deux ma cabane!» C’est la voix de toute une future famille.

Au fil des années, la maison s’agrandit, bien entendu. On lève le toit, on creuse une cave, on couronne le tout d’un couvre-chef en aluminium qui remplace celui en bardeaux de cèdre. «Je perds ma première peau, mue sous une nouvelle forme plus moderne.»

Illustrer le temps qui passe

Les illustrations nous permettent de voir comment les transformations deviennent un jeu d’équilibre, comment elles honorent chaque génération qui a vécu entre le murs de cette maison qui ne vieillit jamais. Elle s’épanouit sans cesse.

Je n’hésite pas dire que Mathilde Cinq-Mars réussit à illustrer avec brio à quel point le présent s’ancre au passé. «Les racines des nouveaux habitants s’élancent à travers les racines des anciens», conclut-elle.

Mathilde Cinq-Mars a illustré une quinzaine de livres depuis 2013. Installée dans sa maison centenaire bordée par le fleuve, elle s’entoure de fleurs, de photographies d’archives et d’objets ayant traversé le temps pour nourrir son inspiration. Pièce sur pièce est le premier livre qu’elle signe à la fois comme autrice et illustratrice.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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