Une maison supercentenaire a beaucoup à raconter

Une maison se transforme au fil des générations. L’une d’elles, à Lotbinière (Québec), raconte son histoire de plus de 150 ans dans Pièce sur pièce. Il s’agit du roman que signe Mathilde Cinq-Mars en tant qu’autrice et illustratrice.

Ce roman graphique traverse plus de 150 ans, soit de 1874 à nos jours. La narratrice est la maison elle-même qui accueille et protège chaque résident intéressé à la façonner à son goût et à l’image de son époque.

Fiction et réalité s’entremêlent, ici, car Mathilde Cinq-Mars est devenue propriétaire en 2022 d’une maison habitée par la même famille depuis plus d’un siècle. Elle chorégraphie le quotidien de quelque vingt-cinq personnes en transformant des cheminements somme toute ordinaires en une histoire extraordinaire.

Roman graphique

Avant de réquisitionner ce roman graphique, j’ai eu l’occasion de feuilleter quelques pages en ligne. J’ai pu constater que les textes étaient entrecoupés d’illustrations où le brun, le beige et l’ocre prédominent. Il n’y a pas de pagination et le visuel remplit parfois une page au complet.

Le premier occupant est un dénommé Balthazar. «Nous sommes seuls: il me bâtit et j’apprends à le loger. […] Nous nous promettons de vieillir ensemble.»