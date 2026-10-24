Énigmes sérieusement cocasses

Émilie Rivard, 100 questions sans bon sens
Émilie Rivard, 100 questions sans bon sens, album illustré par Sophie Benmouyal, Montréal, Éditions Bayard Canada, 2026, 38 pages, 19,95 $.
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Publié 24/10/2026 par Paul-François Sylvestre

Vrai ou faux: trois mouffettes sont nécessaires pour empuantir le plus petit pays du monde. Laquelle de ces saveurs de croustilles n’a jamais existé: huîtres, œuf coulant, bleuets, vanille et poivre? Un bébé a-t-il déjà fait caca dans la coupe Stanley? La réponse se trouve dans 100 questions sans bon sens, album d’Émilie Rivard, illustré par Sophie Benmouyal.

Cet ouvrage de moins de 40 pages vous invite à faire travailler vous méninges et à découvrir des faits tantôt renversant tantôt hilarants sur le corps humain, les animaux, le sport, la science et la technologie, le monde, les arts et même sur ce qu’on mange.

Amusant

Chaque thème propose une expérience interactive où l’on sourit autant qu’on apprend.

Émilie Rivard nous propose tour à tour une grande question, des vrais ou faux, des «préfèrerais-tu» et des quiz à choix de réponses. Les deux dernières pages sont des question pour connaître divers mots de la fin.

Les renseignements abracadabrants semblent avoir été le critère de sélection de ces faits mystérieux ou énigmes cocasses. Je vous en propose un pour chaque type de jeux.

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Questions à choix de réponses: la langue de la baleine bleue est aussi lourde que… a) une voiture, b) quatre réfrigérateurs, c) six pianos à queue. Réponse: c). Elle peut peser jusqu’à quatre tonnes!

Pic-bois et footballeurs

Vrai ou faux: grâce à une cervelle d’oiseau, des améliorations ont été apportées à des casques de football. Vrai. Des chercheurs ont analysé le crâne du pic-bois qui reçoit des chocs répétés, pour réfléchir à la façon d’éviter les commotions cérébrales chez les footballeurs.

Préfèrerais-tu roupiller comme une girafe ou comme un koala? La girafe est l’animal qui dort le moins, soit 4 ou 5 heures par jour, par siestes d’au plus 20 minutes, souvent debout car se relever lui prend trop de temps. Le koala est l’animal qui dort le plus, soit jusqu’à 22 heures par jour.

Acteurs humains svp

Grande question: quel animal a failli gagner le tout premier Oscar du meilleur acteur? Rintintin.

Ce berger allemand a été sauvé de la Première Guerre mondiale par un caporal américain avant de devenir une célébrité. Mais l’Académie des arts et des sciences du cinéma a finalement décidé que seul un humain pouvait remporter les honneurs.

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Mot de la fin: au 19e siècle, plusieurs peintres ont décidé de mettre fin à l’utilisation de quel pigment? Le «brun momie» fabriqué à partir de vraies momies égyptiennes réduites en poudre.

Inconvénient du Vatican

J’imagine que vous souhaitez connaître la réponses aux trois énigmes du premier paragraphe de mon article.

Trois mouffettes ne sont pas nécessaires car l’odeur d’une seule peut être perçue à une distance de 1 km, et le plus petit pays du monde (Vatican) a une superficie de 0,44 km.

Toutes les saveurs de croustilles existent (c’était une question piège).

Quant à la coupe Stanley, elle a servi de berceau à plusieurs bébés, dont un qui a laissé un petit cadeau.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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