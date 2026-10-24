Énigmes sérieusement cocasses

Vrai ou faux: trois mouffettes sont nécessaires pour empuantir le plus petit pays du monde. Laquelle de ces saveurs de croustilles n’a jamais existé: huîtres, œuf coulant, bleuets, vanille et poivre? Un bébé a-t-il déjà fait caca dans la coupe Stanley? La réponse se trouve dans 100 questions sans bon sens, album d’Émilie Rivard, illustré par Sophie Benmouyal.

Cet ouvrage de moins de 40 pages vous invite à faire travailler vous méninges et à découvrir des faits tantôt renversant tantôt hilarants sur le corps humain, les animaux, le sport, la science et la technologie, le monde, les arts et même sur ce qu’on mange.

Amusant

Chaque thème propose une expérience interactive où l’on sourit autant qu’on apprend.

Émilie Rivard nous propose tour à tour une grande question, des vrais ou faux, des «préfèrerais-tu» et des quiz à choix de réponses. Les deux dernières pages sont des question pour connaître divers mots de la fin.

Les renseignements abracadabrants semblent avoir été le critère de sélection de ces faits mystérieux ou énigmes cocasses. Je vous en propose un pour chaque type de jeux.