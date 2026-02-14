Album au chocolat noir, blanc ou au lait

Roxane Turcotte, Miam, du chocolat!
Roxane Turcotte, Miam, du chocolat!, album illustré par Jasmine Mirra Turcotte, Montréal, Éditions de l’Isatis, collection Clin d’œil, 2025, 24 pages, 17 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/02/2026 par Paul-François Sylvestre

C’est la Saint-Valentin! Comment ne pas vous offrir une douceur? Je vous propose Miam, du chocolat ! Cet album de Roxane Turcotte est autant une invitation à la gourmandise qu’une plongée dans l’origine et la fabrication du chocolat.

Parce que tous les enfants raffolent du chocolat à Noël, à Pâques et le jour de leur anniversaire, l’album s’adresse surtout à eux.

À l’aide d’illustrations signées Jasmine Mirra Turcotte, l’auteure précise que «le chocolat vient des fèves de cacao de la cabosse du cacaoyer, un petit arbre qui croit à l’ombre des bananiers dans les pays humides et chauds de l’Amérique, de l’Asie et de l’Afrique».

Traditions d’ici

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, le chocolat est dégusté par des enfants dont les visages font écho à tous les continents.

Sans mentionner le Canada, Roxanne Turcotte fait allusion à une tradition bien d’ici en écrivant que la dinde et les atocas font patienter les invités qui rêvent de dévorer la fameuse bûche chocolatée.

Publicité

Et on apprend que le chocolat blanc est fabriqué sans poudre de cacao. «Il contient seulement le gras des fèves mélangé avec du lait sucré.»

Chocolat équitable

Miam, du chocolat ! ne se contente pas de faire uniquement saliver enfants et parents. L’album se veut engagé en soulignant que le chocolat ayant le meilleur goût, c’est celui qu’on appelle «équitable».

Ce mot sur une tablette de chocolat nous assure «que les fèves des cacaoculteurs arrivent chez les chocolatiers dans un respect véritable de la nature et des travailleurs et qu’aucun enfant n’y a travaillé».

Dans mon enfance, le chocolat était associé au breuvage chaud, au glaçage sur un gâteau marbré et, surtout, aux lapins, poules et œufs de Pâques.

Je me souviens aussi avoir vendu de longues barres de chocolat épaisses avec amandes entières grillées pour une vague collecte de fonds. Je crois que la marque était World’s Finest Chocolate.

Publicité

L’album Miam, du chocolat ! n’a que 24 pages, mais il regorge de renseignements pratiques et de frimousses aux traits enjoués. Grâce à l’utilisation de tu, te, toi, ton et ta, les jeunes se sentent constamment interpelés.

Roxane Turcotte

Roxane Turcotte est dingue d’albums jeunesse. Elle les collectionne, en écrit, en lit volontiers à haute voix à qui veut l’entendre. Diplômée en sciences de l’éducation et en histoire de l’art, elle compte plus de cinquante albums et romans jeunesse à son actif.

Quand elle ne plonge pas le nez dans un livre, seule ou avec des enfants, Roxane part à vélo, visite des châteaux (elle vit trois mois par année en France), chante souvent dans son auto en imitant les sopranos, porte parfois des robes qui ressemblent à ses jardins fleuris, et adore se retrouver partout où elle peut piquer la curiosité des jeunes et leur donner le gout de lire.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur