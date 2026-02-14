Album au chocolat noir, blanc ou au lait

C’est la Saint-Valentin! Comment ne pas vous offrir une douceur? Je vous propose Miam, du chocolat ! Cet album de Roxane Turcotte est autant une invitation à la gourmandise qu’une plongée dans l’origine et la fabrication du chocolat.

Parce que tous les enfants raffolent du chocolat à Noël, à Pâques et le jour de leur anniversaire, l’album s’adresse surtout à eux.

À l’aide d’illustrations signées Jasmine Mirra Turcotte, l’auteure précise que «le chocolat vient des fèves de cacao de la cabosse du cacaoyer, un petit arbre qui croit à l’ombre des bananiers dans les pays humides et chauds de l’Amérique, de l’Asie et de l’Afrique».

Traditions d’ici

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, le chocolat est dégusté par des enfants dont les visages font écho à tous les continents.

Sans mentionner le Canada, Roxanne Turcotte fait allusion à une tradition bien d’ici en écrivant que la dinde et les atocas font patienter les invités qui rêvent de dévorer la fameuse bûche chocolatée.