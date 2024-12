La chocolaterie belge au coeur des Beaches depuis 40 ans!

Un fait touchant ressort des témoignages qui noircissent déjà les pages de ce livre: la chocolaterie accompagne les gens du quartier depuis des générations! «Vous faites partie de nos Noël, anniversaires et de toutes autres célébrations depuis aussi longtemps que je me souvienne (j’ai 39 ans). Merci pour les souvenirs et le délicieux chocolat!» (traduction libre).

Esprit de famille

La longévité de la chocolaterie et la constance de sa qualité lui ont permis de tisser des liens étroits avec la communauté. Des rituels sont nés de cette présence réconfortante.

Bien des marcheurs ont été motivés par la promesse d’un chocolat en bout de ligne (Comment? Un seul?). Bien des gens ont utilisé le langage du chocolat pour exprimer leur amour pour les leurs. «Voilà plus de 30 ans que j’achète la boîte en or pour mon père», affirme une cliente, «Il a maintenant 93 ans et c’est toujours son cadeau préféré.»

Nombreux sont les clients qui ont quitté le quartier et reviennent régulièrement s’approvisionner à leur chocolaterie préférée. Et les traditions traversent les générations: «Lorsque nous étions enfants, nous savions que l’arrivée de la boîte en or était une occasion spéciale. Je perpétue la tradition avec mes enfants!», écrit une autre fan finie dans le livre d’or.

L’esprit de famille résonne grandement auprès de Patricia. Elle a lancé son commerce avec son mari. Sa famille élargie a été impliquée durant 40 ans. Sa fille a toujours aidé, plus particulièrement durant la covid, et son fils perfectionniste est maintenant un artisan hors-pair.