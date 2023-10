La recette de la chocolaterie belge de Patricia Cohrs: tradition et joie

Ouverte depuis 1984, la chocolaterie The Belgian Chocolate Shop, dans le quartier des Beaches, va fêter ses 40 ans l’année prochaine. C’est là toute la magie du chocolat belge concocté par les mains habiles de l’artisane chocolatière Patricia Cohrs.

Une entreprise familiale

Patricia Cohrs et son mari Eric Smets ont quitté la Belgique il y a 40 ans pour s’installer au Canada, notamment à Toronto qui devait normalement être un séjour de quelques jours. «En voyant l’esplanade, les plages, etc, on a décidé de rester et on a plus bougé depuis», s’exprime Patricia Cohrs.

Au décès de son mari, Patricia Cohrs a continué seule de la gestion de la chocolaterie, située sur la rue Queen Est, pendant quelques années. Mais depuis deux ans, son fils Mathieu est à ses côtés pour faire tourner la chocolaterie.

«Mathieu est né dans les chocolats, dès tout petit, il confectionnait les boîtes.»

Un chocolat qui reste dans la tradition

Selon Patricia Cohrs, «le produit phare de la boutique c’est la tradition, et l’ingrédient c’est la joie».