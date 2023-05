Le choc du chocolat

Juliette Brun est connue pour avoir ouvert cinq restaurants Juliette & chocolat à Montréal, ainsi qu’à Laval, Brossard, Longueuil, Boisbriand et Dollard-des-Ormeaux. Son ingrédient de prédilection l’a poussée à publier Mon année chocolat, recettes gourmandes au gré des saisons.

Pour cette femme en affaires avec son mari Lionel May, le chocolat revêt une «signification émotionnelle forte, que ce soit comme consolation ou en tant que récompense». Son recueil de recettes coups de cœur invite les gens à en manger toutes les semaines et à «créer des moments de bonheur gourmand». Préparez-vous à un choc, à un choc…olat!

Recettes de base et de saisons

Après avoir présenté une vingtaine de recettes de base (pâte à tarte ou à choux, crème pâtissière, ganache) et de recettes classiques (pâte à tartiner, brownie, biscuits moelleux ou croustillants, madeleines, gâteaux, soufflé, mousse, truffes, fondue), Juliette Brun nous propose plus de cinquante recettes selon les saisons.

Pour le printemps, on retrouve des recettes alliées au temps des sucres, à la Saint-Patrick et au brunch de Pâques. Pour l’été, les fruits se mêlent au chocolat, sans compter le pique-nique. L’Action de grâce et l’Halloween inspirent des recettes d’automne. Celles de l’hiver tournent autour de Noël et du Nouvel An, de l’après-ski, de la Saint-Valentin et du Mardi gras.

Selon un dicton, neuf personnes sur dix aiment le chocolat et… la dixième ment.