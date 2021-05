30 cadeaux chocolatés pour la Fête des Mères chez Douce France

Une trentaine de collections

Cette sélection Fête des Mères figure parmi la trentaine de collections thématiques de Douce France, permettant de s’y retrouver entre les condiments et les pâtes, les confitures et les pâtisseries, les soupes et les thés, ainsi que d’apprécier l’offre de ses fournisseurs les plus prestigieux.

On peut commander en ligne ses pâtisseries, fromages, cadeaux et autres délicatesses pour la Fête des Mères, et passer en personne à la boutique du 820 avenue Danforth (avant Jones). Douce France peut aussi faire livrer votre commande chez vous: des frais sont calculés en fonction de l’adresse.

Maman mérite ce qu’il y a de mieux!