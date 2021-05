Pédale!, une sortie du placard en roman graphique

«Pédale!», c’est maintenant un récit graphique et autobiographique qui aborde la difficulté de se situer dans une société où les modèles amoureux sont hétéro-normés.

Ludovic Piétu y raconte sa quête d’identité sexuelle avec transparence: ses questions d’enfant, ses inquiétudes d’ado, ses mensonges de jeune adulte, sa sortie du placard.

Dédramatiser le processus de sortie du placard

L’illustratrice Jika est aussi Française; elle a vécu à Kitchener en 2013 et 2014. C’est à ce moment-là que le projet a vu le jour. Dès le processus de création, elle a été testée sur la légitimité d’une telle entreprise.

On lui faisait des commentaires du genre: «Qu’est-ce qu’elle a de si spéciale son histoire? On n’a pas déjà tout dit sur l’homosexualité? Ça va pour les homos maintenant, ils ont le mariage gai.»

L’auteur et l’illustratrice ont opté pour une approche unique en ce sens que, à travers une histoire plutôt banale, ils racontent comment se passe une sortie du placard. Le texte et les illustrations dédramatisent ce processus et, pourquoi pas, en rient allègrement.