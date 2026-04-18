Auteure et illustratrice unies dans un superbe docufiction

docufiction, Andrée Poulin, Une maman pour Kadhir
Andrée Poulin, Une maman pour Kadhir, album illustré par Pascale Constantin, Montréal Éditions Québec Amérique, 2026, 32 pages, 19,95 $.
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Publié 18/04/2026 par Paul-François Sylvestre

L’auteure franco-ontarienne Andrée Poulin et l’illustratrice québécoise Pascale Constantin unissent leurs talents dans un docufiction qui explore la perte d’un enfant, l’empathie et la résilience. Le résultat est Une maman pour Kadhir, un album lumineux d’une grande délicatesse.

Le 26 décembre 2004, un séisme d’une magnitude de 9,1 à 9,3 a frappé plusieurs pays d’Asie et fait plus de 220 000 morts. Sur une plage au Sri Lanka, un bébé vivant est trouvé et transporté à l’hôpital. Quelques semaines plus tard, des tests d’ADN confirment l’identité des parents qui étaient toujours en vie.

Andrée Poulin s’est inspirée de ce fait vécu afin d’écrire Une maman pour Kadhir.

Trois mères

Dans ce docufiction, l’enfant retrouvé a perdu ses parents. Une jeune femme appelée Anjali le découvre derrière un bateau de pêche échoué, le presse contre son sari mouillé, réussit de peine et de misère à atteindre un centre médical.

Trois mères de famille ne tardent pas à se présentent, chacune persuadée que l’enfant est le sien. Comment savoir laquelle dit vrai…?

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«En lavant le bébé, l’infirmier remarque une tache de naissance au talon du petit. Je vais enfin savoir si l’une de ces mamans dit vrai, pense l’homme.» Loin de moi l’idée de vous dévoiler le dénouement de cette histoire.

Justesse émotionnelle

Soyez assurés que le texte d’une justesse émotionnelle exceptionnelle d’Andrée Poulin évoque un drame réel sans jamais sombrer dans le pathos. De plus, les illustrations sensibles de Pascale Constantin accompagnent le récit avec de vibrants élans de douceur et de tendresse.

Publié pour la première fois il y a vingt ans, Une maman pour Kadhir n’a pas pris une ride et est devenu un album marquant de la littérature jeunesse contemporaine. Une réédition s’imposait.

La maison d’édition le destine à un très jeune public (3 ans et plus), mais ce docufiction saura faire vibrer une corde sensible chez un lectorat plus large.

Ottawa et Montréal

Andrée Poulin est originaire d’Orléans, en banlieue d’Ottawa. Elle a publié une soixantaine de livres et a remporté plusieurs prix littéraires.

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D’abord journaliste, Andrée a eu beaucoup de plaisir à raconter de vraies histoires. Maintenant autrice, elle éprouve autant de plaisir à raconter des histoires inventées. Son plus beau défi consiste à écrire des livres qui font rire et réfléchir.

Pascale Constantin est une illustratrice qui est née et qui vit à Montréal. Elle aime croquer sur le vif les visages et silhouettes des gens qu’elle croise dans la rue.

Cette artiste a donné vie à de nombreux livres pour enfants, ainsi qu’à des jouets et applications ludiques. Son univers combine humour, tendresse et curiosité, toujours au service des histoires et des projets qui font briller l’imagination.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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