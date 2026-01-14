Anecdotes livresques assez pittoresques

Saviez-vous que chaque librairie possède un carnet secret qui contient les demandes de clients les plus improbables, des pires glissements de titre aux meilleures réparties…? Émilie Roy-Brière a regroupé une centaine de ces anecdotes dans Entendu en librairie.

Ce carnet donne une idée ce qu’on obtient lorsqu’on prend une poignée de lecteurs introvertis, une équipe de libraires uniques, et qu’on les oblige à interagir dans un espace public. Camaraderie professionnelle, réalisme extravagant et humour font bon ménage.

Pantoute

Émilie Roy-Brière a roulé sa bosse entre plusieurs librairies de la région de Québec avant de se fixer chez Pantoute.

Sa première perle concerne deux dames âgées qui bouquinent tranquillement, jusqu’à ce que l’une d’entre elles s’exclame: «Oh ! Trois fois par jour, c’est un livre de recettes? Je trouvais que c’était un peu intense, faire l’amour trois fois par jour!»

Tout le monde n’est pas bilingue. Lorsqu’une libraire mentionne qu’on organise un tirage pour la journée Doctor Who, une télésérie britannique, une dame demande: Docteur qui?