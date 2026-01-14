Anecdotes livresques assez pittoresques

Émilie Roy-Brière, Entendu en librairie
Émilie Roy-Brière, Entendu en librairie, anecdotes illustrées par Xavier Cadieux, Montréal, Les Éditions Somme toute, collection Station T, 2025, 120 pages, 21,95 $. Photo: capture d'écran Québec Réveille
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Saviez-vous que chaque librairie possède un carnet secret qui contient les demandes de clients les plus improbables, des pires glissements de titre aux meilleures réparties…? Émilie Roy-Brière a regroupé une centaine de ces anecdotes dans Entendu en librairie.

Ce carnet donne une idée ce qu’on obtient lorsqu’on prend une poignée de lecteurs introvertis, une équipe de libraires uniques, et qu’on les oblige à interagir dans un espace public. Camaraderie professionnelle, réalisme extravagant et humour font bon ménage.

Pantoute

Émilie Roy-Brière a roulé sa bosse entre plusieurs librairies de la région de Québec avant de se fixer chez Pantoute.

Sa première perle concerne deux dames âgées qui bouquinent tranquillement, jusqu’à ce que l’une d’entre elles s’exclame: «Oh ! Trois fois par jour, c’est un livre de recettes? Je trouvais que c’était un peu intense, faire l’amour trois fois par jour!»

Tout le monde n’est pas bilingue. Lorsqu’une libraire mentionne qu’on organise un tirage pour la journée Doctor Who, une télésérie britannique, une dame demande: Docteur qui?

Publicité

Oui, c’est un commerce

Tout le monde ne sait pas non plus comment fonctionne une librairie. Une personne demande: «Tous vos livres, là… Est-ce qu’ils sont simplement exposés, comme dans un musée? Ou est-ce qu’on peut les acheter

Une dame appelle et demande si la librairie a le Dictionnaire amoureux du vin, mais dans une édition illustrée. C’est écrit par Bernard Pivot, précise-t-elle, ajoutant qu’à la bibliothèque de l’Université Laval, on n’avait jamais entendu ce nom-là.

Émilie répond: «Bah, vous savez, on n’a pas tous le même âge.» La dame rétorque: «Je ne pense pas que ce soit une question d’âge. Je sais c’est qui Montaigne, pis je ne suis pas née au dix-septième siècle, franchement!»

Zola superstar

Un livre affiche parfois un titre subtil qui peut porter à confusion. Un client demande si la librairie offre l’œuvre d’Émile Zola. Émilie souligne que Zola a écrit plus d’une vingtaine de romans… «Est-ce que c’est une intégrale que vous cherchez?» L’homme ne sait pas: «C’est pour mon fils. C’est tout ce qu’il a écrit sur sa liste.»

Émilie l’accompagne au rayon où sont rangés les livres de Zola. De retour au comptoir-caisse, elle a un doute. Après vérification rapide sur le web, Émilie retourne pour s’excuser auprès du client: «L’œuvre est le titre du quatorzième roman de la série des Rougon-Macquart. Oups!»

Publicité

Diversité

En prévision du mois des Fiertés, Emmanuelle passe deux jours à dresser une liste d’œuvres d’auteur de la diversité sexuelle et de genre.

«J’ai tellement cherché de livres LGBTQIA2S+ que je sais même plus ce que ça veut dire.» Sa collègue lui répond: «Oh. Prend un break. Deviens straight. Pour la fin de semaine, mettons.»

Une cliente veut offrir un manga à son petit-fils de six ans qui ne sait pas encore lire. La libraire lui propose Chi. «C’est mignon, ça s’adresse à de très jeunes lecteurs, ce sont les aventures d’un chaton…» La cliente lance: «Oh. Non, ça n’ira pas. Je suis allergique aux chats.»

Illustrations

Entendu en librairie renferme dix illustrations de Xavier Cadieux.

De multiples références à la culture populaire s’ajoutent à son humour absurde. Ces anecdotes piquantes et pittoresques vous donneront peut-être le goût de vous rendre à votre librairie préférée…

Publicité

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur