Guide pour contrer l’intimidation

Emmanuelle Jasmine, L’intimidation racontée aux enfants
Emmanuelle Jasmine, L’intimidation racontée aux enfants, album illustré par Jean Morin, Boucherville, Éditions de Mortagne, 2025, 56 pages, 18,95 $.
Publié 06/12/2025 par Paul-François Sylvestre

L’enfant intimidé, l’enfant qui intimide, l’enfant qui est témoin de l’intimidation, les parents de l’enfant intimidé, autant de facettes à une forme de violence de plus en plus répandue. Voilà ce que fait ressortir Emmanuelle Jasmine dans l’album L’intimidation racontée aux enfants.

L’auteure met d’abord en scène trois enfants dans la classe de madame Claudie: Adam, Lou et Alix. Adam aime beaucoup s’amuser avec Lou, sauf quand celui-ci embête Alix. Il se moque d’elle, la bouscule, l’insulte, parle dans son dos. Adam n’ose pas s’interposer par crainte de déplaire à son ami.

Illustrateur hors pair

Les enfants et l’institutrice sont illustrés par Jean Morin qui fait ressortir avec brio la gestuelle et l’expression faciale de chacun et chacune. Les couleurs n’ont pas de secrets pour lui. Elles lui permettent de faire écho à une variété de sentiments, rendant du coup la lecture plus captivante.

Emmanuelle Jasmine a eu l’idée d’inviter un intervenant qui va sensibiliser les jeunes à l’intimidation. À travers des activités interactives, les enfants apprennent pourquoi et comment agir pour contrer ce problème.

L’histoire racontée n’occupe même pas 50% de l’album. Plusieurs pages sont consacrées à de l’auto-observation, à des trucs et stratégies, ainsi qu’à des pistes que les parents peuvent explorer.

Taquinerie ou intimidation?

On apprend que l’intimidation peut être physique, verbale, sociale, matérielle ou virtuelle, qu’elle est tantôt directe tantôt indirecte. On apprend aussi à différencier la taquinerie de l’intimidation.

Une dizaine de pages de cet album s’adressent aux parents. On souligne d’abord que l’intimidation constitue une forme de traumatisme qui cause de la détresse.

En plus de miner l’estime de soi, elle peut aussi entraîner de l’anxiété, de la honte, des maux de tête ou de ventre, des troubles du sommeil, une perte d’appétit, des difficultés de concentration et de la dépression.

Détresse émotionnelle

Selon l’auteure, «il est courant que les enfants qui intimident les autres soient eux-mêmes exposés à de la violence». Une illustration montre le père qui intimide verbalement son fils, puis ce dernier qui en fait autant à l’endroit d’une camarade de classe.

Adam est témoin des gestes d’intimidation posés par son ami Lou. L’album a le mérite de noter que les enfants-témoins peuvent éprouver de la détresse émotionnelle, de l’insécurité, voire un désengagement scolaire.

Emmanuelle Jasmine conclut en ces termes: «Votre enfant, tout comme les autres, mérite de se sentir bien et en sécurité dans tous ses milieux de vie. Et puisqu’il s’agit d’une responsabilité partagée et que l’intimidation est un problème social complexe, mieux vaut agir en partenariat, avec l’école ou la communauté.»

Chacun a un rôle à jouer dans le maintien du respect d’autrui!

