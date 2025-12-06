Guide pour contrer l’intimidation

L’enfant intimidé, l’enfant qui intimide, l’enfant qui est témoin de l’intimidation, les parents de l’enfant intimidé, autant de facettes à une forme de violence de plus en plus répandue. Voilà ce que fait ressortir Emmanuelle Jasmine dans l’album L’intimidation racontée aux enfants.

L’auteure met d’abord en scène trois enfants dans la classe de madame Claudie: Adam, Lou et Alix. Adam aime beaucoup s’amuser avec Lou, sauf quand celui-ci embête Alix. Il se moque d’elle, la bouscule, l’insulte, parle dans son dos. Adam n’ose pas s’interposer par crainte de déplaire à son ami.

Illustrateur hors pair

Les enfants et l’institutrice sont illustrés par Jean Morin qui fait ressortir avec brio la gestuelle et l’expression faciale de chacun et chacune. Les couleurs n’ont pas de secrets pour lui. Elles lui permettent de faire écho à une variété de sentiments, rendant du coup la lecture plus captivante.

Emmanuelle Jasmine a eu l’idée d’inviter un intervenant qui va sensibiliser les jeunes à l’intimidation. À travers des activités interactives, les enfants apprennent pourquoi et comment agir pour contrer ce problème.

L’histoire racontée n’occupe même pas 50% de l’album. Plusieurs pages sont consacrées à de l’auto-observation, à des trucs et stratégies, ainsi qu’à des pistes que les parents peuvent explorer.