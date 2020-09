Une dizaine de productions à surveiller aux Gémeaux

À ses yeux, le travail accompli permet «à plus de productions de voir le jour et à plus de talents de se développer et d’accoter les productions qui se font au Québec […] Nos projets intéressent, vont chercher des cotes d’écoute et, clairement, se démarquent.»

Balade (et Balade à Toronto) a remporté en 2018 et en 2019 le prix pour la meilleure composante numérique et l’équipe est encore en lice en 2020, contre Occupation Double (pour une troisième année) et La Voix.

L’émission est aussi en lice comme meilleure série de variétés ou des arts de la scène contre des émissions aux fortes cotes d’écoute, comme En direct de l’univers, Les Enfants de la télé et 1res fois, animée par Véronique Cloutier.

Documentaires remarqués

Les documentaires sont aussi remarqués.

S’ajoutent à la liste: Bi* – Bilinguisme, la grande utopie canadienne? signé Machine Gum Productions; la biographie Joe Fafard: Selfie des Productions Rivard; et Sur la corde raide, qui s’intéresse au refus du Canada d’intervenir en Irak aux côtés des États-Unis en 2003, réalisé par le Franco-Ontarien Claude Guilmain et produit par Dominic Desjardins et Denis McCready.