Un stationnement de 400 M$ à la Place de l’Ontario

Le bail de 95 ans pour le méga spa sur l’île Ouest, conclu avec l’entreprise privée autrichienne Therme, oblige la province à construire le stationnement. La version précédente envisageait un garage souterrain de 2 500 places. Mais le site au bord du lac a été aménagé sur du remblai pour un sous-sol très humide, ce qui rendait la construction souterraine très coûteuse.

En décembre 2024, la vérificatrice générale de l’Ontario a critiqué le manque de transparence de l’octroi de ce contrat et l’explosion du coût à 2,2 milliards $ pour le contribuable. Le gouvernement n’aurait pas non plus vérifié que la société Therme n’exploitait qu’un seul spa, au lieu des six indiqués dans sa proposition, selon le New York Times.

Doug Ford se lave les mains des inquiétudes sur la viabilité de l’entreprise Therme. «Le financement du spa de la Place de l’Ontario, ce n’est pas mes affaires», a-t-il déclaré, en ajoutant que l’immense complexe aquatique et son stationnement attireraient les touristes. «Vous verrez, cela deviendra probablement l’endroit numéro 1 où les gens prendront des photos.»

Des structures de cinq et dix étages

Le premier ministre de l’Ontario a précisé qu’une butte paysagée camouflerait l’édifice de cinq étages hors sol. Mais l’immense serre de verre du parc aquatique du méga spa, culminant à dix étages, bloquera aussi la vue du lac.

Pour Chris Glover, député provincial de Spadina–Fort York «les contribuables ontariens accordent à Therme une subvention de 2,2 milliards $ pour construire leur spa privé sur un parc public. Maintenant, nous allons également payer pour la construction et l’accès à un stationnement à but lucratif pour aller dans un spa à but lucratif aménagé dans notre parc.»