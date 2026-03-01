Un petit test de français pour le Mois de la Francophonie

Français, Francophonie
Pour lancer le Mois de la Francophonie, voici un petit test. Illustration: iStock.com/Natalie_
Publié 01/03/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

Nous voici déjà en mars, le Mois de la Francophonie non seulement au Canada, mais encore dans beaucoup de pays du monde! De nombreux événements se préparent pour célébrer et promouvoir notre belle langue et nos cultures tout au long du mois avec le point culminant étant le 20, la Journée internationale de la Francophonie depuis sa création en 1988.

C’est justement dans le but de célébrer et de promouvoir le français que je vous propose ce mois-ci la petite histoire suivante où se sont glissées douze erreurs. Pouvez-vous les dépister? Il y en a qui sautent aux yeux, mais d’autres sont moins évidentes. Les explications suivent.

Le texte

M. Bellehumeur et sa dame planifiaient un voyage avec leurs deux enfants pour la semaine de relâche. Où aller? Que faire? Ils avaient l’embarras du choix!

Un petit séjour au Québec sur la ferme des grands-parents peut-être? Non, trop froid, un traffic trop dense et quelques routes pas encore allables à ce temps-ci de l’année.

Se rendre direct à l’aréoport pour un petit voyage sur une île tropicale? Non, trop de monde, des prix exorbitants et un comfort relatif.

Et s’ils prenaient le char pour aller passer une couple de jours à Niagara Falls? Non plus! La dernière fois, ils ont eu des troubles en cours de route et ont dû faire venir une remorque.

Enfin, le couple et ses enfants ont décidé de passer la semaine à balconville où ils seraient tous des plus confortables et chez eux pour participer aux activités de la Francophonie de la ville.

Les explications

Voici les erreurs avec les explications:

Dame – Il s’agit d’un titre donné à toute femme mariée ou à toute femme par opposition à l’homme. Dans la langue populaire, «dame» est le contraire de «mari», alors qu’en français standard, c’est le mot «femme» qui s’oppose aux termes «homme» et «mari».

Le mot «épouse» peut s’employer aussi, mais il est plus soutenu et fait référence plutôt à la qualité de la personne mariée:

La première dame du Québec

Nos amitiés à votre femme.

C’est une épouse fidèle.

Sur (une ferme) – On dit plutôt  à» ou «dans» une ferme.

Traffic – Il faut savoir qu’on écrit «trafic» avec un seul «f» en français, et que ce mot n’est pas synonyme de «circulation». Ce dernier terme désigne toujours un mouvement. Le nombre de véhicules qui circulent sur une route constituent le trafic:

La circulation est très animée sur l’autoroute ce matin.

Le trafic sur cette autoroute est de plusieurs milliers de véhicules chaque matin.

Allables – Il s’agit d’un archaïsme qui gagnera à être remplacé par «praticable», en parlant de routes, «traversable» lorsqu’on fait référence aux montagnes, par exemple, et «impassable» lorsqu’on parle de cours d’eau:

Cette route est (im)praticable en hiver.

Les Rocheuses sont traversables grâce à plusieurs routes.

La rivière en crue est (im)passable.

Direct – Cet adjectif ne s’emploie pas favorablement en tant qu’adverbe. Il vaut mieux le remplacer par les mots «droit», qui est à la fois adjectif et adverbe, ou «directement»:

Cette autoroute conduit droit/directement à Toronto.

Aréoport – Cet orthographe est considéré comme un barbarisme puisque le mot s’écrit «aéroport».

Comfort – Le mot anglais «comfort» s’écrit avec un «n» en français.

Char – Il existe des chars romains, des chars de combat, des blindés, des chars d’assaut ainsi que des chars allégoriques et des chars funèbres. Ce mot est à la fois un archaïsme et un anglicisme au sens de «voiture» ou d’« auto(mobile) ».

Trouble – En français, ce mot désigne, au singulier, un état d’agitation, d’angoisse, de confusion, de désarroi, de détresse ou du mauvais fonctionnement d’une activité physiologique ou psychique. Au pluriel, il fait allusion à des émeutes ou des soulèvements dans une société donnée:

Ses yeux ne pouvaient cacher son trouble face à la nouvelle.

L’incendie a donné lieu à de nombreux troubles dans le centre-ville.

Notez bien toutefois qu’on dit, au pluriel, «troubles mentaux».

Au sens de ce qui se fait avec effort, qui cause du désagrément ou qui provoque un arrêt du fonctionnement d’un mécanisme, des mots comme «peine», «souci», «ennui», «difficulté» ou «panne» conviennent mieux selon le contexte:

Nous nous sommes donné beaucoup de peine pour rien.

Qui n’a pas de soucis d’argent de temps à autre?

Ce changement nous a causé bien des ennuis.

Cet élève a de la difficulté à s’exprimer en français.

Une panne de moteur nous a obligés à changer nos plans.

Remorque – Ce mot désigne un véhicule sans moteur qui est traîné ou tracté par un véhicule pouvant se déplacer tout seul. Il vaut mieux préciser sa pensée en disant, par exemple, «véhicule remorqueur» ou «dépanneuse» s’il s’agit d’un véhicule servant à remorquer une voiture en panne:

Nous avons une remorque pour transporter notre bateau.

L’avion remorqueur tirera le planeur.

Si la voiture ne démarre pas, il faut appeler la dépanneuse.

Couple – Ce mot existe bel et bien au masculin en français et désigne soit deux personnes ou deux animaux qui sont ensemble dans une relation plus ou moins étroite, soit deux personnes ou deux animaux qui font ensemble une activité. Il s’applique surtout aux êtres vivants.

On voyait, par-ci et par-là, des couples d’amoureux.

Un couple de canards a atterri en douceur sur l’étang.

Des couples de danseurs évoluaient sur la piste de danse.

Un couple de chiens étaient attachés au petit chariot.

Au féminin, le mot est désuet et gagnera à être remplacé par des expressions comme «une ou deux», «deux», «deux ou trois», «quelques» ou «une paire»:

Nous avons mangé deux œufs ce matin.

Il me reste quelques appels à faire avant de partir.

Pourriez-vous me prêter une paire de gants?

Confortables – Ce mot s’écrit avec un «n», tout comme le substantif correspondant, et signifie «qui est propre au bien-être matériel». Par conséquent, il ne s’applique qu’aux choses. Pour les personnes, on dira «être à l’aise» ou «se sentir bien»:

Ce vieux fauteuil est on ne peut plus confortable.

Je suis très à l’aise dans ce fauteuil.

Bravo!

Avez-vous réussi à trouver toutes les fautes? Dans l’affirmative, félicitations!

Et, si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave. Le plus important, c’est de promouvoir l’intérêt dans notre belle langue, de nous exprimer le plus souvent et le plus correctement possible en français et d’être fiers de faire partie de la grande Francophonie qui est la nôtre.

Pour en savoir plus sur le Mois ou la Journée internationale de la Francophonie au Canada, cliquez ici.

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

