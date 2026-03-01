Un petit test de français pour le Mois de la Francophonie

Nous voici déjà en mars, le Mois de la Francophonie non seulement au Canada, mais encore dans beaucoup de pays du monde! De nombreux événements se préparent pour célébrer et promouvoir notre belle langue et nos cultures tout au long du mois avec le point culminant étant le 20, la Journée internationale de la Francophonie depuis sa création en 1988.

C’est justement dans le but de célébrer et de promouvoir le français que je vous propose ce mois-ci la petite histoire suivante où se sont glissées douze erreurs. Pouvez-vous les dépister? Il y en a qui sautent aux yeux, mais d’autres sont moins évidentes. Les explications suivent.

Le texte

M. Bellehumeur et sa dame planifiaient un voyage avec leurs deux enfants pour la semaine de relâche. Où aller? Que faire? Ils avaient l’embarras du choix!

Un petit séjour au Québec sur la ferme des grands-parents peut-être? Non, trop froid, un traffic trop dense et quelques routes pas encore allables à ce temps-ci de l’année.

Se rendre direct à l’aréoport pour un petit voyage sur une île tropicale? Non, trop de monde, des prix exorbitants et un comfort relatif.