Touski et flexipreneur au palmarès d’Antidote 12

nouveaux mots, le logiciel de correction de texte Antidote, de l'éditeur Druide informatique.
Le logiciel de correction de texte Antidote, de l'éditeur Druide informatique.
Publié 31/12/2025 par l-express.ca

Cette année encore, l’ajout de quelque 3500 mots et expressions a été une tâche passionnante pour les linguistes d’Antidote, le principal outil de corrections de texte en français.

On y retrouve désormais des termes comme «touski» (mélange d’aliments disponibles: «tout ce qui reste») et «flexipreneur» (personne qui exploite son entreprise en marge d’une autre occupation principale), de même que des locutions comme «la moyenne des ours» (la plupart des gens).

Par ailleurs, un deuxième volume du jeu Antidote vient de paraître. Chacune de ses 500 cartes compte 5 questions sur le sens et le contexte de milliers de mots et expressions.

Antidote
Une carte d’Antidote: le jeu.

Intelligence humaine

«À l’heure où l’intelligence artificielle ouvre des perspectives aux résultats parfois mal maîtrisés, nous misons plus que jamais sur l’intelligence humaine pour construire des ouvrages de référence fiables et rigoureux», justifie Maud Pironneau, directrice du développement linguistique chez l’éditeur Druide Informatique.

On découvrira notamment la différence entre une «nanobrasserie» (brasserie artisanale) et une «picobrasserie» (à la maison).

Vous pourrez aussi vous distinguer en parlant d’«écervelage» (détérioration des facultés cognitives à cause de l’utilisation de certaines technologies numériques), ou encore du «bouton hamburger» (les trois courtes barres horizontales parallèles permettant d’afficher un menu masqué dans les sites web).

Environnements réels et virtuels

Mentionnons aussi:

le «brocofleur», ce légume hybride issu d’un croisement entre le brocoli et le chou-fleur;

la «part des anges», le volume d’une boisson alcoolisée qui s’est évaporé au cours de la période de vieillissement;

une «géonef», habitation construite de matériaux recyclés, autosuffisante en eau et énergie;

un «monde persistant» virtuel, dans un environnement multijoueur, continue d’exister et d’évoluer même lorsqu’une personne n’y est pas connectée.

D’autres mots, parfois en usage depuis quelque temps, mais ajoutés seulement cette année au logiciel, se comprennent aisément: «agriculture verticale, déclinflation, pair-aidant, invisibilité sociale, poursuite-bâillon»…

Antidote
Certains mots et expressions sont davantage en usage au Canada, d’autres en Europe.

Toutes les facettes

Avant d’ajouter un mot à Antidote, on en a analysé tous les aspects: étymologie, flexion, sens, cooccurrences, synonymes, indique Maud Pironneau. «Cette richesse d’information apporte l’éclairage nécessaire pour utiliser le mot à bon escient et en toute confiance.»

Avec ces nombreux ajouts, la nomenclature française d’Antidote, commercialisé depuis 30 ans, atteint maintenant 172 000 mots et locutions. Druide Informatique produit aussi depuis 10 ans une édition anglaise d’Antidote.

antidote 12
Antidote est rendu à sa 12e version.

Dix dictionnaires

Antidote offre dix dictionnaires:

1. Dictionnaire de définitions: dictionnaire usuel avec une description pour chacun des 172 000 mots et locutions, bonifié d’un riche panneau de précisions.

2. Dictionnaire de synonymes: mots au sens semblable ou très rapproché présentés en listes riches et structurées, classées par sens.

3. Dictionnaire d’antonymes: contraires et oppositions que peut suggérer un mot, présentés selon les axes d’opposition.

4. Dictionnaire de cooccurrences: combinaisons lexicales remarquables, c’est-à-dire les associations fortes, fréquentes et spontanées entre le mot principal et d’autres mots.

5. Dictionnaire de champs lexicaux: liens sémantiques avec d’autres mots, vocabulaires connexes, registres d’idées.

6. Dictionnaire de familles: regroupements des mots qui possèdent une racine morphologique commune et qui gravitent autour d’un même sens.

7. Dictionnaire de conjugaison: temps simples, composés et périphrastiques, forme pronominale et accords du participe passé selon les auxiliaires, les sujets et les compléments.

8. Dictionnaire de rimes: mots avec des phonèmes communs, rimes et ressemblances sonores (assonances et contrassonances), multiples filtres.

9. Dictionnaire de citations: exemples de l’usage réel d’un mot, puisés dans des textes littéraires et journalistiques.

10. Dictionnaire historique: informations sur l’origine du mot (étymologie et remarques), parents étymologiques, évolution graphique à travers le temps.

Windows et Mac

Antidote 12 est disponible pour les plateformes Windows et Mac: Antidote Web dans un navigateur et Antidote Mobile pour iPhone et iPad.

