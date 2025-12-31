Touski et flexipreneur au palmarès d’Antidote 12

Cette année encore, l’ajout de quelque 3500 mots et expressions a été une tâche passionnante pour les linguistes d’Antidote, le principal outil de corrections de texte en français.

On y retrouve désormais des termes comme «touski» (mélange d’aliments disponibles: «tout ce qui reste») et «flexipreneur» (personne qui exploite son entreprise en marge d’une autre occupation principale), de même que des locutions comme «la moyenne des ours» (la plupart des gens).

Par ailleurs, un deuxième volume du jeu Antidote vient de paraître. Chacune de ses 500 cartes compte 5 questions sur le sens et le contexte de milliers de mots et expressions.

Intelligence humaine

«À l’heure où l’intelligence artificielle ouvre des perspectives aux résultats parfois mal maîtrisés, nous misons plus que jamais sur l’intelligence humaine pour construire des ouvrages de référence fiables et rigoureux», justifie Maud Pironneau, directrice du développement linguistique chez l’éditeur Druide Informatique.

On découvrira notamment la différence entre une «nanobrasserie» (brasserie artisanale) et une «picobrasserie» (à la maison).