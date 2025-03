Un guide pour s’évader, outils en mains

Inspiration

Comme tout commence toujours par une inspiration, cet ouvrage a pour mission de nous donner l’impulsion magique du départ. Chaque circuit comporte des encadrés qui lèvent le voile sur des particularités ou des faits inusités concernant les réputés chemins à parcourir.

On apprend, par exemple, d’où la Forêt-Noire tire son nom. Venus conquérir ce territoire, les Romains étaient habitués de vivre dans des paysages lumineux; «ils trouvèrent le lieu hostile et effrayant, et l’affublèrent de ce nom macabre».

Au sujet de l’Afrique du Sud, on signale qu’elle se classe au 8e rang mondial des exportateurs de vin et que le Canada est son 6e plus gros client.

Quant au Chili, on précise que le pays a beau ne présenter qu’une largeur moyenne de 175 km, «il s’étend sur plus de 4 300 km, une distance comparable à la largeur des États-Unis continentaux».

Sur la route

Ce que Jack Kerouac a écrit en 1957 dans Sur la route s’applique bien à ce guide. «Une fois de plus, nos valises cabossées s’empilaient sur le trottoir; on avait du chemin devant nous. Mais qu’importe: la route, c’est la vie.»