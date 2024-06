Guide Ulysse: à l’aventure en moto en Ontario

On propose une visite du Parc national de la Pointe-Pelée et de l’île Pelée, situés à la même latitude que Barcelone et Rome.

Ce guide offre plus que des circuits bien structurés. On y trouve une liste de plus de 180 concessionnaires ontariens pour les marques BMW, CF Moto, Ducati, Guzzi, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, Suzuki, Triumph, Victory et Yamaha.

En cas d’orage

Zabel Bourbeau indique aussi quoi faire en cas d’orage, de noirceur, de brouillard, de gravier, de froid pénétrant ou d’intense chaleur.

Que ce soit pour une journée, un week-end ou des vacances de quelques semaines, le motocycliste trouvera tout ce dont il a besoin dans ce livre pour rouler au fil de l’eau, savourer les routes sinueuses, admirer les villages les plus charmants et profiter des attraits accessibles.

Entièrement en couleurs et orné de photos inspirantes, L’Ontario à moto s’intéresse à tous les trajets possibles au-delà de la traditionnelle autoroute: chemins de campagne pittoresques, routes secondaires sympathiques et routes panoramiques spectaculaires.