Traduction enquébécoisée d’un roman de Kerouac

En 1963, Jack Kerouac a livré l’expression la plus achevée de son message poétique et métaphysique en publiant Visions of Gerard. Pourquoi en parler quelque soixante ans plus tard? Parce que Maxime Catellier nous offre aujourd’hui une traduction en langue québécoise.

Jack Kerouac, Né en 1922 à Lowell, dans le Massachusetts, au sein d’une famille franco-américaine, Jack Kerouac est considéré comme l’un des auteurs américains les plus importants du XXe siècle.

Son œuvre la plus connue, Sur la route (On The Road, 1957), est l’un des romans fondateurs de ce que Kerouac nomma lui-même la Beat Generation.

Kerouac enfant

Visions de Gérard relate les impressions de Kerouac alors qu’il était enfant, et en particulier le choc qu’il a ressenti lors de la mort tragique de son frère aîné, Gérard, âgé de 9 ans.

L’auteur le présente comme un saint, comme un ange gardien qui aime chaque créature et enseigne sa doctrine au petit Jack, alors âgé de 4 ans. L’action se déroule à Lowell, Massachussetts.