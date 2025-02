Une page d’histoire du Québec en Nouvelle-Angleterre

Une seule entreprise textile employait souvent des générations d’une même famille. À titre d’exemple, quatre générations de la lignée de l’auteur David Vermette ont travaillé à l’usine Cabot de Brunswick (Maine).

Les Petits Canadas formaient des communautés permanentes

«En 1880, les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre avaient fondé pas moins de 63 paroisses et 73 sociétés nationales. Cette année-là il y avait 37 journaux de langue française en Nouvelle-Angleterre et 11 autres à New York. En 1891, les Franco-Américains avaient 53 écoles paroissiales fréquentées par plus de 26 000 élèves; en 1908, ce nombre était passé à 133 écoles avec près de 55 000 élèves, soit 41% des écoles catholiques de la région.»

Le recensement fédéral américain montre qu’en 1900, la Nouvelle-Angleterre abritait 54% des ouvriers des usines de coton au États-Unis. Près d’un quart (24%) de tous les ouvriers des filatures de coton au pays étaient des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre.

Contrairement aux Petites Italies ou aux Petits Tokyos ailleurs aux États-Unis, les Petits Canadas formaient des communautés permanentes, des répliques du Québec, «où les Franco-Américains préservaient une culture distincte à l’intérieur des frontières des États-Unis. Les Petits Canadas servaient de centres de valorisation de la survivance».

Nouvelle-Angleterre française et catholique

Une partie de la presse américaine présente l’idée que la hiérarchie catholique romaine du Québec a conspiré en vue de conquérir la Nouvelle-Angleterre. Un journal de Boston affirme en 1889 que «ce projet visant à rendre la Nouvelle-Angleterre française et catholique a déjà pris des proportions susceptibles d’alarmer les plus optimistes».