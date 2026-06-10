Tournoi de soccer africain pour la Fête du Canada

L’association Afro-Francophonie Canada organise un tournoi de soccer regroupant des jeunes de toutes les communautés francophones de Toronto, dans le cadre de la Fête du Canada le 1er juillet. L’événement coïncide aussi avec la Coupe du monde de la FIFA, pour laquelle Toronto accueille 6 des 104 matchs disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Cet organisme sans but lucratif vise à promouvoir, valoriser et soutenir les communautés afro-descendantes francophones de tout le Canada. Le processus de recrutement des joueurs est lancé. On recherche des jeunes filles et garçons âgés de 7 à 14 ans.

C’est l’été du foot à Toronto

Pour le président directeur de l’organisme Joseph Boole, c’est l’occasion de célébrer le Canada autour du «sport Roi», le football.

«Le tournoi Afro-Francophonie soccer est un moment privilégié pour célébrer les valeurs qui nous rassemblent: le respect, la diversité, l’inclusion, la solidarité et l’engagement communautaire. C’est également une occasion de mettre en valeur la richesse des communautés francophones, afro-descendantes et immigrantes au développement de notre pays.»

Le Grand Toronto regorge des jeunes amoureux du soccer relativement expérimentés. C’est pour eux une occasion de montrer leurs talents, et aussi apprendre au moyen des séances de formations offertes par Afro-Francophonie Canada avant le tournoi: exercices techniques de jonglage, de tirs au but, et autres techniques de base du football.