Tournoi de soccer africain pour la Fête du Canada

tournoi de soccer Afro-Francophonie soccer
L'association Afro-Francophonie Canada, basée à Toronto, organise un tournoi de soccer pour les 7 à 14 ans le 1er juillet. Photo: iStock.com/Jacob Wackerhausen
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Publié 10/06/2026 par Jimmy Mavuba

L’association Afro-Francophonie Canada organise un tournoi de soccer regroupant des jeunes de toutes les communautés francophones de Toronto, dans le cadre de la Fête du Canada le 1er juillet. L’événement coïncide aussi avec la Coupe du monde de la FIFA, pour laquelle Toronto accueille 6 des 104 matchs disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Cet organisme sans but lucratif vise à promouvoir, valoriser et soutenir les communautés afro-descendantes francophones de tout le Canada. Le processus de recrutement des joueurs est lancé. On recherche des jeunes filles et garçons âgés de 7 à 14 ans.

tournoi de soccer, Afro-Francophonie Canada
Les dirigeants de l’association Afro-Francophonie Canada. Photos: Jimmy Mavuba, l-express.ca

C’est l’été du foot à Toronto

Pour le président directeur de l’organisme Joseph Boole, c’est l’occasion de célébrer le Canada autour du «sport Roi», le football.

«Le tournoi Afro-Francophonie soccer est un moment privilégié pour célébrer les valeurs qui nous rassemblent: le respect, la diversité, l’inclusion, la solidarité et l’engagement communautaire. C’est également une occasion de mettre en valeur la richesse des communautés francophones, afro-descendantes et immigrantes au développement de notre pays.»

tournoi de soccer, Afro-Francophonie Canada
Joseph Boole.

Le Grand Toronto regorge des jeunes amoureux du soccer relativement expérimentés. C’est pour eux une occasion de montrer leurs talents, et aussi apprendre au moyen des séances de formations offertes par Afro-Francophonie Canada avant le tournoi: exercices techniques de jonglage, de tirs au but, et autres techniques de base du football.

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Le tournoi est placé sous le thème «Fièrement Canadiens, unis dans la diversité». Jusqu’au 25 juin, l’organisme espère atteindre au moins 50 participants et participantes. On veut des équipes de garçons et des équipes de filles.

On peut s’enregistrer par courriel à [email protected].

Activité gratuite

«Les écoles vont bientôt fermer et les jeunes auront besoin d’un encadrement conséquent pendant le congé», explique Joseph Boole. «Il y a des camps et programmes culturels adaptés à cette tranche d’âge, mais les familles sont parfois freinées par le coût de ces activités. Le tournoi Afro-Francophonie soccer est totalement gratuit.»

tournoi de soccer, Afro-Francophonie Canada
Isack Ghebreyesus.

L’initiative est jugée salutaire par les partenaires présents, le 7 juin à Etobicoke, au lancement de la campagne de recrutement en vue du tournoi, dont l’expert financier Isack Ghebreyesus.

«Félicitations aux organisateurs, car ce genre de programme permet de bâtir une communauté forte, inclusive et engagée au service de nos enfants, de nos jeunes et de nos familles», dit-il. «La ville de Toronto a besoin de ce genre d’initiative pour encadrer nos jeunes, qui souvent se retrouvent dans de mauvais rangs par manque d’encadrement surtout pendant les vacances.»

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«Un cadre sain et approprié»

Cette première édition du tournoi sera l’occasion d’offrir «un cadre sain, approprié et éducatif», estime Catherine Dagba, chargée de formation chez Afro-Francophonie Canada.

«À travers ce projet», dit-elle, «nous voulons offrir aux enfants un environnement sécuritaire où ils peuvent développer la confiance en eux, leur esprit d’équipe, leur leadership et leur sentiment d’appartenance à la communauté canadienne.»

Afro-Francophonie Canada
Catherine Dagba.

Le tournoi se déroulera le 1er juillet à la Liga Sports Complex, 1107 avenue Finch Ouest, dans le secteur North York. La journée de célébration comprendra la distribution de médailles et de certificats aux participants.

Selon le conseil d’administration d’Afro-Francophonie Canada, cette initiative s’inscrit directement dans le mandat de l’organisme qui vise à promouvoir l’épanouissement des communautés afro-descendantes francophones du Canada et à soutenir le développement des jeunes à travers des activités éducatives, sportives et communautaires.

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