Afro-Francophonie Canada voit le jour à Toronto

«Nous avons déjà commencé à offrir des ateliers sur le thème suivant sur le leadership, les avantages du bilinguisme anglais et français et la construction identitaire. Nous projetons d’autres. Ce programme que nous organisons avec nos moyens de bord, sans attendre un quelconque financement est ouvert pour les jeunes, les vieux, bref toute génération et ceci sans discrimination.»

Les Congolais embarquent

Afro-Francophonie Canada compte en l’appui de partenaires pour matérialiser sa vision. Son appel trouve déjà un écho favorable auprès de l’Association des Congolais du Canada, qui promet son accompagnement.

«Tout ce qui est appui communautaire, nous ne pouvons que soutenir», indique le président Patrick Mpiana. «C’est le cas de cette belle initiative. Notre personnel viendra faire du bénévolat pour appuyer les prochaines initiatives d’Afro-Francophonie Canada.

Joseph Boole est lui aussi d’origine congolaise. Établi au Canada depuis une dizaine d’années, il travaille en relations publiques. D’autres membres du conseil d’administration sont Camerounais, Ivoiriens, Mauriciens…

Finances personnelles

On souligne que les questions de finances personnelles et de cote de crédit sont souvent «sources de certaines confusions dans les ménages afro-descendants». Yimdjo Sorelle, conseillère en finances, travaillera avec l’association pour sensibiliser et informer ses membres.