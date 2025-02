Un nouveau modèle de logements communautaires pour les Afro-Canadiens à Toronto

Le Rwandan Canadian Healing Centre (RCHC) et ses partenaires ont dévoilé, ce samedi 8 février, un projet de Village de logements abordables pour les Afro-Canadiens à Toronto.

L’événement, auquel a participé la mairesse Olivia Chow, avait lieu au 339 rue Queen Est, le nouveau centre communautaire du RCHC d’où sera piloté le projet immobilier. Son double objectif est de répondre aux besoins de logement et promouvoir l’autonomie des Afro-Canadiens de la métropole.

Financé à hauteur de 250 000 $ par la Fondation pour les communautés noires, un organisme national, le programme repose sur des principes culturels et communautaires africains inspirés des concepts de Ma’at et Ubuntu, mettant l’accent sur la réciprocité et le soutien mutuel.

Modèle de communauté unie et durable

Le Village s’inscrit dans la continuité des efforts de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour le développement de «solutions de logement inclusives». Si tout se passe comme souhaité, il pourrait accueillir ses premiers locataires en 2030.

«Nous disposons actuellement d’une feuille de route qui nous mènera de notre laboratoire de solutions de la SCHL à l’achèvement de notre premier village», explique Kizito Musabimana, fondateur et directeur général du RCHC. «Notre besoin le plus pressant est le terrain et les coûts de pré-développement.»