Rôle méconnu des Afro-Canadiens dans l’histoire du Canada

Le rapport soutient que les programmes d’études secondaires et primaires «pourraient offrir une représentation plus complète et plus significative» des contributions des Canadiens d’ascendance africaine.

Le rapport constate que «[l]orsque les enseignantes et enseignants célèbrent le Mois de l’histoire des Noirs en février, le contenu est trop souvent présenté comme distinct et à part de l’histoire du Canada – comme quelque chose à souligner durant le Mois de l’histoire des Noirs, mais qui reste en marge du programme le reste de l’année».

Documents pédagogiques Le rapport intitulé Les communautés noires et l’éducation publique au Canada: Analyse des programmes primaires et secondaires en sciences sociales examine les documents pédagogiques publiés et accessibles pour l’ensemble des provinces et des territoires. Il est à noter que seuls des documents en anglais ont servi à l’étude. Selon le rapport, «dans la plupart des provinces et territoires, les programmes sont très semblables dans les deux langues».

Selon le rapport, le personnel enseignant reçoit les documents pédagogiques des provinces et des territoires et peut adapter les leçons à sa guise.