Coupe du monde: les francos se rassemblent au Collège Boréal

FIFA, Coupe du monde, foot, soccer
Le stade BMO accueillera six matchs de la Coupe du monde 2026.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/06/2026 par Jean-Pierre Boué

C’est le Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie, qui accueillera les supporters francophones des équipes en compétition pour la Coupe du Monde de la FIFA, qui débutera ce jeudi 11 juin. On pourra voir neuf matchs sur écran géant dans l’auditorium.

Les organisateurs promettent de l’ambiance!

Cette Coupe du monde est considérée comme la plus grande compétition sportive de tous les temps. 48 pays sont qualifiés. 104 matchs seront disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Plus de 6 milliards de spectateurs et téléspectateurs sont attendus.

Parmi ces pays:

11 francos: Canada, Haïti, France, Belgique, Suisse, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, RD Congo.

Publicité

8 anglos: Canada, États Unis, Angleterre, Écosse, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Ghana.

6 latinos: Argentine, Équateur, Colombie, Brésil, Paraguay, Uruguay.

Compte tenu de l’excellente représentation des pays francophones, le Collège Boréal a accepté d’ouvrir un «Fan Club Coupe du monde» et accueillera le public pour les matchs de groupes suivants:

Canada vs Bosnie – vendredi 12 juin à 15h (au stade BMO à Toronto).

Maroc vs Brésil – samedi 13 juin à 18h.

Publicité

France vs Sénégal – mardi 16 juin à 15h.

RDC vs Portugal – mercredi 17 juin à 13h.

Allemagne vs Côte d’Ivoire  – samedi 20 juin à 16h.

Suisse vs Canada — mercredi 24 juin à 15h.

Haïti vs Maroc — mercredi 24 juin à 18h.

Publicité

Tunisie vs Pays-Bas – 25 juin à 19h.

France vs Norvège – 26 juin à 15h.

L’Express de Toronto s’associe à cette initiative et tiendra régulièrement informés ses lecteurs des réactions et de l’ambiance du Fan Club Coupe du Monde du Collège Boréal.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur