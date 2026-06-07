Coupe du monde: les francos se rassemblent au Collège Boréal

C’est le Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie, qui accueillera les supporters francophones des équipes en compétition pour la Coupe du Monde de la FIFA, qui débutera ce jeudi 11 juin. On pourra voir neuf matchs sur écran géant dans l’auditorium.

Les organisateurs promettent de l’ambiance!

Cette Coupe du monde est considérée comme la plus grande compétition sportive de tous les temps. 48 pays sont qualifiés. 104 matchs seront disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Plus de 6 milliards de spectateurs et téléspectateurs sont attendus.

Parmi ces pays:

11 francos: Canada, Haïti, France, Belgique, Suisse, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, RD Congo.