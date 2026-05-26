Des camps d’été pour les enfants dans le Grand Toronto

camps d'été
Des enfants au camp Tournesol.
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Publié 26/05/2026 par Anna Vigne

Dans le Grand Toronto, il existe une variété de camps d’été francophones, qui proposent plusieurs activités pour différents âges.

Voici des informations importantes à connaître sur les camps de la région.

Camp d’été Tournesol 

Situé dans les villes de Markham, North York, Orléans, Sudbury et Toronto (rue Bloor West), le Camp d’été Tournesol offre une semaine de vacances à thème pour les enfants tout en leur permettant d’améliorer leur français.

Entre 40 et 60 jeunes peuvent être accueillis par lieu et par semaine, ce qui fait des camps Tournesol la plus grande offre d’activités estivales de Toronto. Ouverts aux jeunes de 4 à 13 ans, les responsables, forts de 20 ans d’expérience, proposent un grand nombre d’activités regroupées par thèmes.

Minecraft aventures de clan, du 6 au 10 juillet et du 4 au 7 août. Une semaine faite d’activités en extérieure et de compétition de jeu vidéo, le tout en français.

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Minecraft création et créativité, du 20 au 24 juillet et du 17 au 21 août. Une semaine plus basée sur l’inventivité et la résolution d’énigmes en équipe.

LEGO découverte, du 13 au 17 juillet et du 10 au 14 août. Une semaine pour construire, inventer et explorer en équipe à travers les constructions LEGO. Et LEGO inventeurs, du 27 au 31 juillet et du 24 au 28 août.

L’accompagnement se fait majoritairement en français, tout en gardant une possibilité en anglais pour les enfants aux acquis moins stables en français. Les jeunes sont encadrés par un personnel nombreux (un animateur pour sept enfants).

Coût: 341 $ pour une semaine de 5 jours.

Camp été 2026
Camps d’été Tournesol.

Alliance française de Toronto

L’Alliance française de Toronto propose, à ses campus de Toronto et de Mississauga, des activités et ateliers créatifs pour les enfants de 5 à 13 ans, de 9h à 16h (une garderie du soir est disponible).

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L’accent est mis sur la pratique du français, avec une potentielle adaptation pour les enfants moins familiers avec la langue.

Organisé du 29 juin au 3 septembre, le camp s’organise autour de thèmes hebdomadaires: théâtre (8-12 ans); comédie musicale (5-11 ans, le plus populaire); photo (10-13 ans, places limitées); robotique (5-12 ans); soccer (9-13 ans, du 10-14 août seulement).

Le personnel du camp est composé de professeurs ou du personnel de l’Alliance française, avec un animateur pour cinq à huit enfants.

Coût: 480 $ par semaine.

Camps été 2026
Les enfants du camp de l’Alliance française l’année dernière.

UNIO

Encourager l’apprentissage du français à travers l’expression artistique, c’est le but du camp artistique UNIO.

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L’équipe, composée de Geneviève Cholette, animatrice depuis 30 ans, ainsi que des bénévoles, s’engage à éveiller les enfants de 6 à 14 ans aux arts (théâtre, improvisation, création de personnages, musique ou encore arts visuels), le tout en français.

À Etobicoke (École Notre-Dame-de-Grâce, 59 Clement Road, 6-16 juillet) et Mississauga (École Ange-Gabriel, 1830 Meadowvale Blvd, 20-30 juillet), ces camps se tiennent de 9h à 16h (maximum 12 enfants par groupe).

À la fin, les enfants produisent un spectacle musical de 45 min à 1h, préparé tout au long du camp. Les activités proposées alternent entre matinées dédiées à la création puis après-midi arts visuels ou en extérieur.

Coût: 855 $.

Camp été 2026
Le camp d’été musical UNIO. Photo: UNIO.

Région de York

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) est un autre organisme qui ouvre ses camps d’été dans les locaux des écoles secondaires catholiques Renaissance à Aurora, Norval-Morisseau à Richmond Hill, L’Ascension à Vaughan, et l’école élémentaire Jean Béliveau à East Gwillimbury.

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Quatre camps francophones y sont disponibles du 29 juin au 14 août 2026.

Le camp propose 7 semaines, 7 univers et 7 sorties pour faire vivre aux enfants une expérience différente à chaque fois. Voici les thèmes proposés: Technopolis, Jurassica, Piratia, Zootopia, Oceania, Champions en action et Tour du monde.

En plus des activités, une heure de cours de français est donnée par jour.

Coût: 295 $ par semaine.

Camp été 2026
Programme du camp d’été de l’AFRY 2026

Région de Durham-Peterborough

Camp Garnier & Camp Marion, pour les jeunes de 6 à 15 ans, se tiendra du 7 juillet au 16 août 2026 à Whitby.

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Organisé par l’ACFO Durham-Peterborough et le Club Optimiste francophone de Durham, le camp s’articule en six semaines à thème: Les Étoiles de la Scène, Hollywood Junior, Mission Espace & Science, Les Artistes du Camp, Les Voix Créatives et Les Aventuriers du Camp.

Coût: 280 $ par semaine, avec des rabais offerts pour les fratries.

Camp été 2026
Affiche camp été COFRD

Hamilton

Le Centre francophone Hamilton, fort de 16 ans d’expérience, est destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Ses activités se déroulent de 8h à 16h au Collège George Pépin à Hamilton.

Le camp propose sept thématiques pour chaque semaine du camp organisé du 2 juillet au 14 août, 100% en français: détective en herbe; nature et découverte; Centre franco a du talent (visites de studios d’arts et de musique); sports; galerie des arts; sciences et technologies; studio francophone.

Ces activités thématiques sont complétées par des sorties au parc ou à la piscine deux ou trois fois par semaine. Le tout est organisé par quatre ou cinq animateurs et un coordinateur.

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Coût: 265 $ par semaine.

Camp été 2026
Calendrier du camp d’été francophone du CFH.

Dans le comté de Simcoe

Le Camp Bivouac de l’organisme La Clé est implanté dans le comté de Simcoe, à environ une heure et demie de route au Nord de Toronto.

Il ouvre ses portes du 6 juillet au 28 août dans quatre écoles de Barrie, Borden, Penetanguishene et Collingwood. Au programme: des sorties, des activités en plein air et du sport.

Camp été 2026
Des enfants au camp d’été Bivouac de La Clé.

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