Des camps d’été pour les enfants dans le Grand Toronto

Dans le Grand Toronto, il existe une variété de camps d’été francophones, qui proposent plusieurs activités pour différents âges.

Voici des informations importantes à connaître sur les camps de la région.

Camp d’été Tournesol

Situé dans les villes de Markham, North York, Orléans, Sudbury et Toronto (rue Bloor West), le Camp d’été Tournesol offre une semaine de vacances à thème pour les enfants tout en leur permettant d’améliorer leur français.

Entre 40 et 60 jeunes peuvent être accueillis par lieu et par semaine, ce qui fait des camps Tournesol la plus grande offre d’activités estivales de Toronto. Ouverts aux jeunes de 4 à 13 ans, les responsables, forts de 20 ans d’expérience, proposent un grand nombre d’activités regroupées par thèmes.

Minecraft aventures de clan, du 6 au 10 juillet et du 4 au 7 août. Une semaine faite d’activités en extérieure et de compétition de jeu vidéo, le tout en français.