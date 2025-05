Campements sauvages dans les parcs: le gouvernement veut frapper fort

Après avoir fermé manu militari plusieurs sites d’injection supervisée de drogues, le gouvernement de Doug Ford met les bouchées doubles afin de vider les parcs des campements sauvages et des problèmes de drogues et de sécurité qui vont avec, et ce en octroyant plus d’outils et de pouvoirs aux municipalités et à la police via une loi.

«Nous avons entendu haut et fort la population de l’Ontario. Nos citoyens veulent que leurs parcs et espaces publics soient protégés pour que tout le monde puisse en profiter», a déclaré Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement, lors de la présentation de ce projet de loi le 30 avril dernier.

«Les dirigeants municipaux ont demandé plus d’outils et de soutien pour mettre fin aux campements et à la consommation en public de drogues illégales, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour les aider à le faire.»

Plus grande marge de manœuvre aux municipalités

Concrètement, cette loi dite des «municipalités plus sûres» prévoit d’attribuer à ces dernières de nouveaux leviers, notamment coercitifs, pour intervenir et procéder au démantèlement des campements, comme nous l’explique Alexandra Sanita, directrice principale des communications et attachée de presse du ministre des Affaires municipales et du Logement.

«La loi donnera aux municipalités les outils nécessaires pour démanteler les campements, sévir contre l’usage illégal de drogues dans les espaces publics et renforcer les sanctions à l’encontre des récidivistes, et ce tout en plaçant la sécurité publique au premier plan.»