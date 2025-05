Lutte contre les dépendances aux drogues: l’Ontario passe à l’action

Ce n’est un secret pour personne, la consommation de drogues dures est un enjeu de santé publique de plus en plus préoccupant en Ontario, tout particulièrement à Toronto, où elle s’affiche au grand jour dans les rues et les parcs.

En réaction à cette recrudescence, le gouvernement provincial a décidé de frapper fort en ordonnant la fermeture de plusieurs sites d’injection supervisée de drogues situés à moins de 200 mètres d’une école ou d’une garderie. Une décision qui n’est pas du goût de tous!

Ça ne plane plus depuis le 1er avril dans neuf sites d’injection de drogues en Ontario, dont quatre à Toronto.

Le ministère de la Santé (qui n’a pas jugé utile de répondre à nos questions) a pris l’initiative de transformer ces lieux en des carrefours d’aide aux sans-abri et de lutte contre les dépendances (carrefours AIDE).

En réponse aux préoccupations des citoyens

«Cette initiative s’inscrit dans le plan du gouvernement de l’Ontario visant à protéger la sécurité des enfants et des familles, tout en orientant les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale vers des services de traitement et de rétablissement», peut-on lire dans le communiqué du ministère.