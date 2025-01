L’itinérance pourrait tripler d’ici 10 ans

La province a récemment investi 450 millions $ de la province pour financer le logement abordable, les refuges et la création des futurs carrefours d’aide aux sans-abri et de lutte contre les dépendances.

«Notre gouvernement a réalisé le plus important investissement dans le logement abordable et les programmes de lutte contre l’itinérance de l’histoire de l’Ontario et a pris des mesures décisives pour aider les municipalités à gérer les campements de sans-abri dans toute la province», a noté une porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, Emma Testani.

N’empêche, l’AMO juge que ces efforts ne sont pas suffisants.

Alors que les municipalités ont augmenté leurs investissements dans ces secteurs de façon importante au cours des récentes années, les financements provinciaux et fédéraux n’ont pas suivi la même cadence, déplore le regroupement de municipalités ontariennes.

On estime maintenant que 11 milliards $ supplémentaires seront nécessaires pour prévenir l’itinérance au cours des dix prochaines années.