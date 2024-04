Camps d’été francophones 2024 dans le Grand Toronto et en Ontario

Les vacances d’été se font de plus en plus proche, et les parents s’interrogent sur les façons d’occuper leurs enfants. Dans le grand Toronto, il existe une variété de camps d’été francophones, qui proposent plusieurs activités pour différents âges.

Il s’agit d’une bonne solution, notamment, pour encourager les enfants à pratiquer le français.

Le Camp d’été Tournesol

Situé dans les villes de Milton, Kitchner/Waterloo, Guelph et Brantford, le Camp d’été Tournesol est l’offre francophone la plus importante du Grand Toronto.

Du 15 juillet au 23 août, et du 8 juillet au 23 août pour Milton, le camp propose une expérience estivale amusante et festive pour les enfants, tout en garantissant l’usage du français. Club de lectures, ateliers musicals et activités manuelles sont au programme.

L’Alliance française: des camps de jour

À l’Alliance française de Toronto, il est également possible pour les enfants de s’inscrire aux camps de jour des mois de juillet et août. Des activités artistiques et ludiques y sont axées sur l’apprentissage de la langue française.