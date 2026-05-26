Les Vivalistes à la rencontre de populations en harmonie avec la nature

TV5 propose une série documentaire animée par l’aventurier québécois Lucas Besse Dicaire, Les vivalistes, qui part à la rencontre de peuples ayant façonné leur mode de vie en harmonie avec la nature. Cette série compte huit épisodes de 50 minutes réalisés par Mathieu Fontaine et Mathieu Vachon.

En traversant le Brésil, Madagascar ou encore la Mongolie, Les vivalistes plonge le spectateur dans des paysages époustouflants et des rencontres inspirantes.

La série valorise des rapports très forts entre l’humain et son territoire, une harmonie en contradiction avec la vision «survivaliste» qui considère la nature comme un environnement hostile pour l’homme.

Les vivalistes, un titre surprenant

«Le titre vient de Lucas Besse Dicaire», explique Marie-Justine Fournier, productrice de l’émission chez TORQ, une boîte établie à Québec depuis 2005. «Pour lui, ce n’est pas de la survie, mais une façon de vivre en harmonie avec la nature, en complémentarité avec le territoire.»

«Le projet est né de l’envie de faire quelque chose avec Lucas, autour de la découverte de savoir-faire et de modes de vie liés à la nature.»