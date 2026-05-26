Les Vivalistes à la rencontre de populations en harmonie avec la nature

Quatre nouveaux épisodes à TV5

Les Vivalistes, TV5
Lucas Besse Dicaire chez les Pataxó de l'Amazonie.
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Publié 26/05/2026 par Anna Vigne

TV5 propose une série documentaire animée par l’aventurier québécois Lucas Besse Dicaire, Les vivalistes, qui part à la rencontre de peuples ayant façonné leur mode de vie en harmonie avec la nature. Cette série compte huit épisodes de 50 minutes réalisés par Mathieu Fontaine et Mathieu Vachon.

En traversant le Brésil, Madagascar ou encore la Mongolie, Les vivalistes plonge le spectateur dans des paysages époustouflants et des rencontres inspirantes.

La série valorise des rapports très forts entre l’humain et son territoire, une harmonie en contradiction avec la vision «survivaliste» qui considère la nature comme un environnement hostile pour l’homme.

Les Vivalistes, TV5
Lucas Besse Dicaire chez les «hommes libres» d’Imgoune au Maroc.

Les vivalistes, un titre surprenant

«Le titre vient de Lucas Besse Dicaire», explique Marie-Justine Fournier, productrice de l’émission chez TORQ, une boîte établie à Québec depuis 2005. «Pour lui, ce n’est pas de la survie, mais une façon de vivre en harmonie avec la nature, en complémentarité avec le territoire.»

Marie-Justine Fournier, TORQ
Marie-Justine Fournier.

«Le projet est né de l’envie de faire quelque chose avec Lucas, autour de la découverte de savoir-faire et de modes de vie liés à la nature.»

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Le nom vient aussi de la communauté de Lucas Besse Dicaire, Terre sauvage, dans les Laurentides, dont les habitants se font appeler «vivalistes». Il s’agit d’un lieu qui prône une vie en harmonie avec la nature et propose un camp d’été, de l’écotourisme et un festival.

Quatre nouveaux épisodes

Chaque semaine, un épisode des Vivalistes est diffusé sur TV5. Les quatre prochains se tiendront chez les Pataxó du Brésil, les Mikea de Madagascar, les Tsaatan de Mongolie et les Bugkalot des Philippines. Des communautés aux quatre coins du monde, choisies par la production.

«Plusieurs éléments entrent en jeu dans le choix des communautés. On privilégie des communautés qui vivent de manière authentique, même si la modernité est toujours présente à différents degrés. Certaines ont accès à des téléphones, par exemple», nous précise la productrice.

«On cherche aussi à montrer une diversité de territoires: régions froides, jungles humides, etc.»

«Chaque destination avait ses défis. C’était du jamais vu pour l’équipe, même après 20 ans en documentaire. Il fallait gérer l’électricité (solaire, générateurs), être autonome pendant plusieurs jours, et organiser l’alimentation. À Madagascar, on a même dû envoyer un cuisinier.»

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Des tournages en conditions extrêmes qui offrent des visuels uniques aux épisodes des Vivalistes.

Terre sauvage, vivalistes
Au camp Terre sauvage dans les Laurentides.

Représenter les communautés

Si Les vivalistes emmène ses équipes à la rencontre de communautés isolées aux modes de vie singuliers, la série s’attache à porter un regard juste sur ces réalités, sans tomber dans l’écueil d’une exotisation sensationnaliste.

«On ne cherche pas à expliquer ou justifier leur mode de vie. L’angle est plutôt la transmission de savoirs ancestraux. On veut montrer leur connaissance du territoire, sans insister sur une vision de pauvreté, mais plutôt sur leur capacité à vivre dans des environnements parfois hostiles.»

Cette volonté transparaît dans la conception des épisodes.

«Contrairement à d’autres séries, il n’y a pas de doublage des langues étrangères. L’idée est de préserver la voix des communautés et de valoriser des langues parfois en voie de disparition.»

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Les Vivalistes, TV5
Sur le tournage des Vivalistes au Brésil.

Le succès au rendez-vous

La série suscite un réel engouement, tant auprès du public que des médias, avec une réception très positive depuis sa diffusion.

Forte de cet accueil, la production indique être déjà en recherche de nouvelles destinations en vue de développer de futurs épisodes.

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