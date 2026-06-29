Toronto accueille le Forum économique du Sénégal au Canada

«Nous sommes tous très heureux d’être réunis ce matin, surtout après la victoire historique des Lions de la Téranga, 5-0 contre l’Irak au BMO Field, en Coupe du monde», a déclaré Gorgui Ciss, ambassadeur du Sénégal au Canada, à l’ouverture du Forum économique Sénégal-Canada, tenu le samedi 27 juin à Toronto.

Réunissant responsables politiques, investisseurs, entrepreneurs et représentants de la diaspora, le rendez-vous visait à consolider les liens économiques entre les deux pays autour du commerce, de l’innovation et du développement des compétences.

«Ce forum constitue une première étape d’une vision plus large visant à créer des corridors économiques entre le Canada et plusieurs partenaires internationaux», a affirmé Zaahirah Atchia, fondatrice d’Atchia Strategic Advisory et négociatrice du protocole d’entente entre l’ambassade du Sénégal au Canada et la Canadian Black Chamber of Commerce (CBCC).

Les échanges ont porté, entre autres, sur l’agro-industrie, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et le développement des exportations.

Une porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest

Les relations économiques entre le Canada et le Sénégal s’appuient sur des intérêts communs dans les secteurs minier, agricole, énergétique et éducatif. Les échanges commerciaux bilatéraux se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars, tandis que les entreprises canadiennes figurent parmi les investisseurs étrangers actifs dans l’exploitation minière, les infrastructures et les technologies propres.