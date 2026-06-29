Toronto accueille le Forum économique du Sénégal au Canada

Forum économique du Sénégal au Canada
Des représentants institutionnels, des entrepreneurs et des membres de la communauté sénégalaise réunis lors du Forum économique du Sénégal au Canada, tenu le 27 juin à Toronto. Photo: courtoisie
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Publié 29/06/2026 par Hamza Ziad

«Nous sommes tous très heureux d’être réunis ce matin, surtout après la victoire historique des Lions de la Téranga, 5-0 contre l’Irak au BMO Field, en Coupe du monde», a déclaré Gorgui Ciss, ambassadeur du Sénégal au Canada, à l’ouverture du Forum économique Sénégal-Canada, tenu le samedi 27 juin à Toronto.

Réunissant responsables politiques, investisseurs, entrepreneurs et représentants de la diaspora, le rendez-vous visait à consolider les liens économiques entre les deux pays autour du commerce, de l’innovation et du développement des compétences.

«Ce forum constitue une première étape d’une vision plus large visant à créer des corridors économiques entre le Canada et plusieurs partenaires internationaux», a affirmé Zaahirah Atchia, fondatrice d’Atchia Strategic Advisory et négociatrice du protocole d’entente entre l’ambassade du Sénégal au Canada et la Canadian Black Chamber of Commerce (CBCC).

Les échanges ont porté, entre autres, sur l’agro-industrie, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et le développement des exportations.

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Zaahirah Atchia au Forum économique du Sénégal au Canada, le 27 juin à Toronto. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

Une porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest

Les relations économiques entre le Canada et le Sénégal s’appuient sur des intérêts communs dans les secteurs minier, agricole, énergétique et éducatif. Les échanges commerciaux bilatéraux se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars, tandis que les entreprises canadiennes figurent parmi les investisseurs étrangers actifs dans l’exploitation minière, les infrastructures et les technologies propres.

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Avec sa stratégie Sénégal 2050, le pays ouest-africain ambitionne d’accélérer son industrialisation, de renforcer la transformation locale et d’accroître ses exportations à forte valeur ajoutée. Sa position géographique et son rôle au sein de l’Afrique de l’Ouest en font également une porte d’entrée stratégique vers les marchés régionaux.

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Déthié Ndiaye, président-directeur général de Choose Senegal, a souligné que les secteurs minier, de la numérisation et de l’agriculture constituent les principaux leviers de coopération entre les deux pays.

«Si nous croisons les ressources du Sénégal avec l’expertise canadienne, nous avancerons ensemble de manière très efficace.»

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Plusieurs participants ont pris part au Forum économique du Sénégal au Canada afin de découvrir les occasions d’investissement au Sénégal et de profiter des activités de réseautage. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

Une diaspora au cœur des liens bilatéraux

Selon le Recensement de 2021, plus de 13 000 personnes nées au Sénégal résident au Canada, principalement en Ontario et au Québec. La communauté demeure largement francophone: près de 87% de ses membres ont le français comme première langue officielle parlée, contre 8% pour l’anglais, tandis qu’environ 5% sont officiellement bilingues. 

Forum économique
Mamadou Ndaw.

«Nous observons une présence croissante de la communauté sénégalaise dans le Grand Toronto, notamment au centre-ville, à Scarborough ainsi que dans le corridor Pickering-Oshawa», souligne Mamadou Ndaw, président par intérim de SenOntario.

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«La majorité des familles privilégient les écoles francophones, ce qui favorise naturellement le bilinguisme chez les jeunes générations», ajoute-t-il.

Les transferts de fonds de la diaspora représentent plus de 10% du produit intérieur brut du Sénégal, témoignant de leur poids dans l’économie nationale. Gorgui Ciss rappelle que la diaspora occupe une place centrale dans la mise en œuvre de la Stratégie du Canada pour l’Afrique.

«L’expertise professionnelle et l’expérience canadienne acquises par la diaspora, ainsi que sa contribution financière, demeurent deux piliers majeurs pour soutenir les ambitions de l’Agenda national de transformation du Sénégal», explique l’ambassadeur à l-express.ca.

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Venue spécialement de Montréal, Rokhaya Sarr, fondatrice du Complexe Teranga Canada, a présenté une vitrine de produits artisanaux sénégalais. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

Entre ressources sénégalaises et expertise canadienne

Michael Forrest, fondateur de la Canadian Black Chamber of Commerce, souligne que le Sénégal représente un marché stratégique pour les entreprises canadiennes, en raison de son ancrage francophone, de son ouverture au bilinguisme et de son intégration croissante aux échanges internationaux.

FGA
José Mafra.

Selon lui, le forum vise à encourager les entrepreneurs des deux pays à explorer de nouvelles occasions d’investissement et à bâtir des partenariats durables. «Le Sénégal figure parmi les pays africains dont le rythme de développement est le plus rapide. Notre objectif est de créer des ponts durables entre les entreprises canadiennes et les acteurs économiques sénégalais», dit-il à l-express.ca.

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De son côté, José Mafra, président de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), rappelle l’importance d’accompagner les entrepreneurs francophones au-delà du cadre provincial. «Développer les affaires en français avec des partenaires comme le Sénégal constitue une priorité stratégique.»

Selon lui, l’internationalisation des entreprises francophones représente désormais un levier essentiel pour assurer leur croissance et leur rayonnement.

Forum économique du Sénégal au Canada
Gorgui Ciss, ambassadeur du Sénégal au Canada; Mamadou Ndaw, président par intérim de SenOntario; Khadidiatou Ndiaye, présidente sortante de SenOntario. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

L’Atlantique n’est plus une frontière

Quelques jours avant la tenue du forum, Air Transat a annoncé le lancement d’une liaison directe entre Montréal et Dakar, une avancée saluée par les autorités sénégalaises.

Pour Gorgui Ciss, l’absence d’un vol direct entre les deux pays constituait «une anomalie», alors qu’ils ne sont séparés que par l’océan Atlantique et entretiennent des liens humains, économiques et culturels en constante évolution.

Selon lui, cette nouvelle liaison est appelée à soutenir la mobilité des gens d’affaires, des étudiants et des visiteurs, tout en consolidant les ambitions de coopération économique et humaine entre le Canada et le Sénégal.

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Réclamée depuis plusieurs années par les milieux d’affaires et les familles établies de part et d’autre de l’Atlantique, cette initiative devrait également donner un nouvel élan au tourisme, secteur clé de l’économie sénégalaise, et permettre aux Canadiens de découvrir la richesse de la culture wolof et, plus largement, la diversité du patrimoine sénégalais.

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