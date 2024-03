The Inheritance: aparté théâtral pour Louise Pitre

La Franco-Ontarienne Louise Pitre est devenue une figure iconique de la comédie musicale au Canada et à l’international. Connue pour ses grands rôles dans Les Misérables, Piaf et Mamma Mia, sa carrière a aussi été émaillée de sorties de disques et de performances à la télévision.

Prochainement, c’est toutefois au théâtre – parlé, pas chanté – qu’elle jouera: dans la saga en deux parties The Inheritance, du 22 mars au 14 avril à la salle Bluma Appel du St. Lawrence Centre for the Arts, rue Front.

Louise Pitre sur les planches

Louis Pitre interprète ici une mère rongée par le regret d’avoir abandonné son fils homosexuel.

«J’espérais avoir un rôle au théâtre. Les gens pensent à moi seulement en termes de comédie musicale, donc j’étais vraiment contente qu’on m’offre ce rôle. J’ai lu la pièce et j’ai dit oui tout de suite, sans hésitation», confie-t-elle à l-express.ca.

Une distribution grandiose

Primée aux Tony Awards – notamment pour Lois Smith dans le rôle que reprend Louise Pitre à Toronto – et jouée à Londres ainsi qu’à New York, The Inheritance rassemble treize comédiens. «C’est une grosse entreprise. C’est vraiment passionnant de les voir travailler.»