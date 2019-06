Baseball: les Blue Jays débutent bien puis rechutent

Deux séries au programme pour les Blue Jays de Toronto la semaine dernière avec trois rencontres face aux Yankees de New York, puis trois autres contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Après avoir concédé six défaites en six matchs la semaine précédente, la bande à Charlie Montoyo devait réagir. Les Yankees leader de la conférence au moment d’affronter les Torontois, ne faisaient clairement pas figure d’adversaire idéal. Pourtant, les Jays se sont montrés à la hauteur du challenge en parvenant à remporter non pas une, mais deux victoires sur les deux premiers match (4-3 puis 11-7).

C’est donc avec beaucoup d’espoirs de voir une nouvelle victoire des Blue Jays qui avait l’occasion de mettre un coup de balai sur la série, que L’Express était présent pour vous faire partager la troisième manche. Comme souvent en baseball, la rotation des lanceurs joue un rôle déterminant dans l’issue d’une rencontre. Avec un Edwin Jackson en grande difficulté depuis le début de la saison, les Torontois n’ont pas réussi la passe de trois. Ils pouvaient néanmoins se satisfaire d’avoir remporté la série face à la meilleure équipe de leur conférence.