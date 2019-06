Les Yankees évitent le coup de balai des Blue Jays

Après avoir mis fin à une série de six défaites de suite, les Blue Jays de Toronto tentaient, jeudi soir, d’enchainer une troisième victoire de suite face aux Yankees de New York. Malheureusement, les visiteurs ont profité d’un mauvais début de match du lanceur titulaire, Edwin Jackson, pour prendre 6 points d’avance après quatre manches et ne plus être rattrapés par la suite (1-6)

Dès le début de match on sent que la soirée s’annonce compliqué pour Edwin Jackson, qui restait sur une contre-performance face aux Rockies. Il concède deux buts sur balles pour démarrer la rencontre. Le numéro 33 des Blue Jays se rattrape bien et élimine trois frappeurs new yorkais, mais il n’est pas au bout de ses peines.

En attaque, Sogard se signale dès son premier passage face à J.A Happ, par un double. Malheureusement, Guerrero Jr., Smoak et Gritchuk ne parviennent pas à l’imiter et le score est nul et vierge après la première manche.

Les Yankees ne vont pas attendre bien longtemps pour ouvrir la marque. En deuxième manche un coup sûr d’Estrada, puis un de Maybin, les placent en premier et troisième buts. LeMahieu signe un coup sûr qui permet à Estrada de marquer puis Hicks réalise un coup de circuit à trois points (0-4).

Jackson était pourtant proche d’éliminer Maybin sur prises pour mettre fin à la manche, mais cette occasion ratée coûte cher aux Blue Jays.