Le lendemain, la défense torontoise a quelque peu rectifié le tir en ne concédant que 3 points. Mais c’est cette-fois-ci l’attaque qui n’a pas été en réussite avec un seul point inscrit par Grichuk en toute fin de match (3-1).

La troisième et dernière manche entre les deux équipe a été la plus serrée et la plus aboutie pour les Blue Jays. Gurriel Jr. a parfaitement lancé son équipe avec un coup de circuit à 2 points d’entrée de jeu. Les Rays sont parvenus ensuite à prendre le contrôle de la partie et à mener 3-2. Gurriel Jr., dans un grand soir a égaliser à la course (3-3), avant que les Floridiens ne portent le coup de grâce dans la onzième manche, avec un coup sûr d’Adames qui a offert le point de la victoire aux siens.