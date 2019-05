Les réactions

Nick Nurse (entraineur Raptors): (sur le premier match en finale de Siakam et VanVleet) « Ils ont été tous les deux vraiment bons. Et surtout Pascal, qui a été dans un grand soir en attaque. J’ai trouvé qu’il avait joué avec beaucoup de calme. Il a trouvé ses zones de tir, son équilibre et il a été patient. Et quand il devait aller vite vers le cercle, il l’a bien fait aussi. Il a aussi réussi plusieurs paniers difficiles.

Freddie a fait du bon travail. Il a travaillé dur défensivement, il a joué beaucoup de minutes face à Curry. Curry a mis 34 points mais Freddie l’a fait travailler pour les avoir.»

Kawhi Leonard (ailier Raptors): «Ils ont fait un bon travail sur moi (en défense) en me prenant à deux sur le jeu avec l’écran et en gardant un troisième joueur prêt à intervenir. Ils ne m’ont pas laissé jouer le un contre un, leur défense était très vigilante. C’est tout ce qui s’est passé. Ils ne m’ont pas laissé de paniers faciles. Mes coéquipiers ont bien joué ce soir (jeudi). Donc, ce que je veux dire, c’est un jeu d’équipe. S’ils continuent à jouer comme ça, les autres joueurs vont continuer à bien jouer et à avoir des tirs ouverts.»

Stephen Curry (meneur Warriors): «C’est certain, ce qui n’est pas bon, c’est que nous sommes désormais menés 1-0. Mais, ce n’est pas la fin du monde. C’est une nouvelle expérience pour nous tous (d’être mené 1-0), mais nous avons prouvé notre résilience et notre capacité à gagner les matchs que nous devons gagner. Nous devons répondre présents et apprendre de soirées comme celle-ci.»

Les chiffres du match

Meilleurs marqueurs:

Toronto: Siakam 32

Golden State: Curry 34