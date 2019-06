Les Raptors subissent le réveil des champions

Déjà privés de Kevin Durant, qui pourrait faire son retour dans le match 3 ou 4, il faudra également surveillé l’état de santé de Klay Thompson, touché aux ischio-jambiers. Si le joueur voulait se montrer rassurant en disant que tout allait bien après le match, Steve Kerr a préféré rester prudent en conférence de presse d’après-match.

Les réactions

Kawhi Leonard (ailier Raptors): (sur la dernière possession) «Nous avons réalisé une prise à deux sur Curry. Je défendais sur l’arrière. Il a réussi à transmettre la balle à Livingston. J’ai presque réussi à l’intercepter. Ensuite, je n’ai pas vraiment réussi à voir d’où venait Iguodala. Il s’est démarqué, Livingston l’a trouvé et il a mis son tir, un gros tir.»

Fred VanVleet (meneur Raptors): «Nous n’avons pas manqué de respect à ces gars. Nous savons qu’Iggy a mis des gros tirs tout au long de sa carrière. Il a fait ça pour cette équipe pendant tant d’années. On a vu cette scène auparavant. Mais de notre point de vue, c’est juste le schéma défensif que nous avions mis en place, et la façon dont nous avons attaqué cette possession, nous voulions que ce soit quelqu’un d’autre qui ait ce tir. Je pense que nous aurions du faire, probablement, un meilleur travail pour revenir vers lui, quand il a eu ce tir ouvert. Je n’ai pas revu l’action, donc je ne peux pas vous dire quelle était la rotation. Mais nous allons revoir ça pour déterminer comment nous pourrons peut-être faire mieux la prochaine fois.»

«Le troisieme quart nous fait quasiment gagner le match»

Stephen Curry (meneur Warriors): (sur le début de troisième quart) «C’est pratiquement ce qui nous a fait gagner le match, car ça nous a permis d’établir notre présence défensive. Nous avons fait des stops et tout le monde a été impliqué en attaque. Et quand vous vous regroupez lors du temps mort, après une série comme celle-là, et que tout le monde est impliqué, que ce soit en marquant ou en faisant des écrans, en faisant des passes ou peu importe, tout le monde se sent bien. Cela crée une dynamique solide. Nous savions que nous avions pris le momentum. Et qu’il nous fallait juste le maintenir ensuite.»

Les chiffres du match

Meilleurs marqueurs

Toronto: Leonard 34

Golden State: Thompson 25