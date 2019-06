Les Raptors à un match du titre de champion de la NBA!

Réactions

Nick Nurse (entraîneur Raptors): «Nous avions eu un gros problème en début de troisième quart dans le match 2. Donc, nous avons fait des ajustements pour essayer de combattre la façon qu’ils ont de le démarrer très fort. Historiquement, ils sont bons pour ça. Nous avons pris la décision de mettre Fred (VenVleet) dans le match 3 et dans le 4 à nouveau. En gros, c’est pour essayer de garder le rythme de notre attaque. Cela nous donne deux meneurs qui peuvent pousser la balle et nous mettre dans le sens de la marche. Ça a payé. Les deux tirs à 3-points de Kawhi pour débuter la seconde mi-temps ont vraiment, je pense, changé l’état d’esprit de tout le monde. J’ai trouvé que tout le monde s’est dit « Ok gars, nous savons que nous sommes là, allons-y continuons » et nous avons continuer à partir de ces deux 3-points.»

Pascal Siakam (ailier Raptors): «En premier quart, nous avons eu les tirs que nous voulions, mais ils ne sont pas rentrés. Nous sentions qu’ils auraient pu prendre une avance plus large. Mais nous nous sommes accrochés. En troisème quart, nous sommes revenus agressifs et nous nous sommes assurés de garder la même énergie et intensité. Je pense que nous avons fait un bon travail à ce niveau-là.»