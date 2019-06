Le Toronto FC n’y arrive toujours pas

Cette dernière demeure inefficace pendant les 20 premières minutes de la deuxième période. Le Sporting ne fait pas mieux, la faute à une défense à trois et un bloc défensif torontois bien en place. Ce sont malgré tout les visiteurs qui, suite à une belle combinaison voient Gutiérrez se faire faucher par De Leon et obtenir un deuxième pénalty, de nouveau après visionnage vidéo, complètement justifié cette fois-ci. Le milieu de terrain ne tremble pas et se fait justice lui-même (1-2, 73e).

Felipe Gutierrez does with the second PK as he did with the first: slams it home! #TORvSKC 1-2 // #ForGloryForCity pic.twitter.com/Nz1jJ06oE4

— Sporting KC (@SportingKC) June 8, 2019