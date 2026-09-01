Septembre, c’est le mois des Franco-Ontariens!

Les Québécois ont récupéré le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, fête des Canadiens-Français, pour en faire la Fête nationale du Québec. Chez les Acadiens, c’est le 15 août qu’ils célèbrent avec fierté la Fête de l’Acadie. Les Franco-Ontariens célèbrent la Saint-Jean, mais le mois de septembre est devenu officieusement leur mois.

C’est le 25 septembre qu’on fête officiellement le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Cette date commémore le premier lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 1975 à l’Université de Sudbury.

Depuis 2010, ce mois et cette journée honorent l’histoire, la culture, le dynamisme et la résilience de la communauté francophone de la province qui compte plus de 652 000 membres, sans parler des quelque 900 000 Ontariens anglophones capables de s’exprimer en français.

Qu’est-ce un(e) Franco-Ontarien(ne)?

En 2009, Dalton McGuinty, le premier ministre de l’Ontario de l’époque, a adopté la Définition inclusive de francophone, ou DIF, un sens plus large que le précédent qui limitait la définition des Franco-Ontariens à une personne ayant le français comme langue maternelle.

La nouvelle définition se lit comme suit: