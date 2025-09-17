Roman à quatre mains sur comment s’adapter à la vie

France et Lise Tapp, Berthe, c’est l’heure
France et Lise Tapp, Berthe, c’est l’heure, roman, Tracadie, Éditions La Grande Marée, 2025, 518 pages, 32,95 $. (Photo: Lise Tapp.)
Publié 17/09/2025 par Paul-François Sylvestre

Des nouveau-nés à l’arrière-grand-mère, il a fallu quatre mains et 500 pages pour décrire les tribulations d’une famille où l’amour, la tendresse et l’affection règnent à profusion. Le résultat est Berthe, c’est l’heure, roman de France et Lise Tapp.

Les personnages principaux sont Blanche (arrière-grand-mère septuagénaire), Jeanne (grand-mère quinquagénaire) et Berthe (mère trentenaire). Soi-disant orpheline de père, Berthe a, très jeune, transposé sa mère dans le rôle de père et identifié sa grand-mère dans celui de sa mère.

Adversités

Lise Tapp confie: «J’ai retrouvé, dans le style de ma sœur France, le mien, et m’y suis sentie à l’aise pour lui donner encore plus de substance et de vie». Dans ce roman, la vie charrie bien des adversités avec lesquelles il faut composer.

Berthe Leclerc est élevée par des femmes et enseigne dans un collège de filles. Bien qu’il y ait peu d’occasions de rencontrer un homme, elle fait la connaissance d’un radiologue nommé Charles Blais et l’épouse vers 1989. «C’est à qui dit aimer l’autre davantage.»

Émotions et évasions, sentiments et raisonnements, hésitations et interrogations, tout est décrit avec moult détails, avec une vivacité qui se transforme tantôt en ensorcellement tantôt en litanie.

Mais lorsqu’il s’agit de moments amoureux au lit, on a tout simplement droit à un bout de phrase comme «se prodiguant mutuellement la tendresse et la volupté que leur dictent leurs élans».

Joies présentes

Selon les romancières, il faut laisser les peines du passé de côté et se préparer à vivre les joies présentes et celles à venir avec l’homme que l’on chérit. «Ce que l’on ne pouvait changer, on se devait de l’accepter, de comprendre et de s’adapter.»

Les épreuves que Berthe traverse avec sa famille et son mari apportent avec elles une multitude de bouleversements. Raison de plus pour affirmer que «la vie nous emporte là où nous devons aller, cela est notre destin. L’acceptation, puis l’adaptation, sont les meilleures solutions entre toutes.»

France et Lise Tapp se demandent pourquoi des gens posent certaines actions qui nous semblent incompréhensibles. La réponse qui s’impose semble être la suivante: «Parce qu’ils ont trop mal, la souffrance les aveugle, ils ne savent comment réagir.»

Mots rares

Le vocabulaire de Berthe, c’est l’heure est soigné. Les romancières nous servent parfois des mots rares, dont voici quelques exemples: «plaisirs réservés aux séides de l’amour, amoureux en plein amuïssement, c’est de la palinodie pure, avouer sa hâblerie, cette céphalée du réveil…»

Curieusement, l’éditeur a décidé d’éliminer plusieurs accents circonflexes, une fantaisie dont nous nous serions bien passés. Nous avons droit à: maitriser, apparaitrait, reconnait, disparaitre, fraiche, gouter, coute, affut, entraine, au faite et j’en passe.

Il aurait été préférable d’accorder plus d’attention à la mise en page. Lors d’une question ou d’une exclamation, il arrive trop souvent que le point d’interrogation ou d’exclamation se retrouve seul au début de la ligne suivante.

Le fleuve

On connaît l’expression «la vie est un long fleuve tranquille». Elle est née sous la plume de l’écrivain et avocat français Denis Langlois, et fait partie d’une expression plus grande: «La vie est un long fleuve tranquille, ce sont les rives qui sont dangereuses.»

L’action de Berthe, c’est l’heure se déroule principalement face au fleuve Saint-Laurent. Selon les saisons de la vie, les personnages ne manquent pas de voguer sur des rives dangereuses.

Partagez
Tweetez
Envoyez

