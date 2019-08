Échos de la France des siècles passés, les mots acadiens survivent

Un dialecte poitevin



Créée en 1635 sous le cardinal de Richelieu, l’Académie française visait à standardiser la langue. «À l’époque, il y avait plus de 600 dialectes en France. Quand on se déplaçait hors de notre région, on ne se comprenait pas! Ça rendait compliqué pour le roi de gérer tout le monde, donc l’Académie a mis en place une seule langue, celle de Paris», expose Yves Cormier.

Les colons français n’ont donc pas été touchés par cette normalisation de la langue. Comme ils venaient en grande majorité de la région de Poitevin, c’est de ce dialecte que découle aujourd’hui le français acadien. Chez les Québécois, il est plutôt issu de la Normandie.

Du souper au dîner

Un bon exemple est celui du terme «souper», qui n’est plus utilisé en France. «En 1830, les Français ont choisi de plutôt utiliser les termes petit-déjeuner, déjeuner et dîner. De notre côté de l’Atlantique, on a conservé l’utilisation de déjeuner, dîner et souper», souligne Yves Cormier.

Cela témoigne d’une réalité importante aux yeux du linguiste: les mots acadiens sont issus de l’Europe, qui a simplement choisi de les abandonner au cours des siècles.

«Pour moi, qui ai connu l’insécurité linguistique, c’est important de prouver que nos mots trouvent leurs racines en Europe, même s’ils n’ont jamais forcément été dans le dictionnaire. Ils sont issus de dialectes qui étaient parlés avant l’Académie française», rappelle Yves Cormier.