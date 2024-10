Rentrée parlementaire à Queen’s Park après une pause de cinq mois

La section de cette autoroute qui traverse Toronto est l’autoroute la plus fréquentée en Amérique du Nord, et l’une des plus larges au monde.

Les partis d’opposition à Queen’s Park, ainsi que plusieurs experts, ont vertement critiqué ces idées, disant qu’elles seront non seulement inutiles pour réduire les embouteillages, mais aussi dommageables pour l’environnement et dangereuses pour les cyclistes.

Controverses

Un certain nombre d’enquêtes visant le gouvernement Ford, actuellement en cours, risquent aussi de faire partie des débats en Chambre.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, Marit Stiles, a déjà fait comprendre, au cours des dernières semaines, qu’elle entend rappeler les controverses du gouvernement à la population ontarienne.

«Les Ontariens travaillent plus dur que jamais, mais ils ont l’impression de ne pas pouvoir s’en sortir. Ils sont coincés à chercher un logement, à attendre un médecin et à payer la facture des stratagèmes et des scandales de Doug Ford», a-t-elle lancé, vendredi dernier.